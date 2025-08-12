Peabody před rozhodnutím o akvizici australských dolů Anglo American za 3,8 miliardy USD

Americká těžební společnost Peabody Energy má 19. srpna oznámit, zda bude pokračovat v plánované akvizici koksovných uhelných dolů společnosti Anglo American v australském Queenslandu. Hodnota transakce byla původně stanovena na 3,78 miliardy USD, avšak po březnovém uzavření dolu Moranbah North kvůli vysokým koncentracím plynu se Peabody snaží dohodnout na nižší ceně.
Podle uzavřené dohody má Peabody právo odstoupit od kontraktu či vyjednat nové podmínky v případě „významné negativní události“. Tento 90denní konzultační proces skončil 3. srpna, avšak nové podmínky zatím dohodnuty nebyly. Analytici společnosti Jefferies odhadují, že případný dopad uzavření dolu by mohl znamenat ztrátu hodnoty až 316 milionů USD, pokud by se těžba obnovila do tří měsíců od 1. září.
Anglo American tvrdí, že incident není natolik závažný, aby vyžadoval změnu dohody, a je připravena v případě potřeby celý prodejní proces zopakovat. Obnovení těžby přitom závisí na rozhodnutí státního regulátora, který zatím nestanovil časový rámec a uplatňuje postupný návrat zaměstnanců s důrazem na bezpečnost.
Pokud by spor skončil arbitráží, mohlo by to pro Anglo znamenat zpoždění restrukturalizace a odklad případného prodeje až do roku 2026. Pro Peabody by naopak zrušení transakce uvolnilo tlak spojený se splácením dvoumiliardového překlenovacího úvěru, jehož splatnost začíná na konci listopadu. Firma navíc ve druhém čtvrtletí vykázala ztrátu kvůli poklesu cen uhlí o třetinu meziročně.
Akcie společnosti Peabody Energy se aktuálně obchodují kolem 17,60 USD, což představuje výrazný růst oproti červnovým minimům pod 12 USD. Cena se nachází nad klouzavými průměry EMA 50 (15,29 USD) a SMA 100 (14,01 USD), což potvrzuje býčí technické nastavení. RSI na hodnotě 61,7 ukazuje na sílící nákupní zájem, avšak stále zůstává pod hranicí překoupenosti.
