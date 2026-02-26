Americký dolar posiluje, pod tlakem jsou EUR/USD, stříbro i Bitcoin 📉

Americký dolar dnes patří mezi nejsilnější měny, podpořen solidními daty z amerického trhu práce a dodatečně také růstem cen ropy. V reakci na toto makroekonomické prostředí jsou pod výrazným tlakem stříbro i Bitcoin. Bitcoin klesl pod 67 000 USD, zatímco stříbro se stáhlo k 87 USD za unci poté, co včera poprvé od začátku února testovalo úrovně nad 90 USD za unci. EUR/USD oslabuje téměř o 0,3 %.
Bitcoin, stříbro (D1)
Stříbro znovu reagovalo poklesem po otestování technicky významné oblasti 90–91 USD za unci z pohledu price action. Silnější medvědí impuls by mohl cenu stlačit pod 50denní EMA (oranžová linie) a v extrémním scénáři naznačit i návrat k úrovni 70 USD za unci. Naopak návrat nad 90 USD je nyní klíčovým úkolem pro býky.
Zdroj: xStation5
Bitcoin po nedávných poklesech konsoliduje v úzkém pásmu mezi 60 000 a 70 000 USD. Včerejší test horní hranice této konsolidace skončil vítězstvím prodejců, což podtrhuje strukturální slabost kryptoměnového trhu.
Zdroj: xStation5
EUR/USD (H1)
Měnový pár eurodolar dnes obnovil silný klesající impuls a propadl se na 1,1775 z včerejší úrovně 1,1827.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.