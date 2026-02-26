📉 US100 ztrácí 2 %

Sentiment na amerických akciových trzích je dnes slabý. Hlavním katalyzátorem výprodeje je velmi silná výsledková zpráva společnosti Nvidia, po níž futures kontrakt na Nasdaq 100 (US100) klesá o více než 2 %. Silné výsledky nestačily k vyvolání široké nákupní vlny a polovodičový sektor dnes oslabuje. Kromě Nvidia ztrácí téměř všechny ostatní tituly z Big Tech, výjimkou jsou pouze Microsoft a Meta Platforms.
Je patrné, že ani zlepšený sentiment v sektoru softwaru a IT nestačí k obratu proti prodejnímu tlaku na Wall Street. Akcie společností Broadcom, Taiwan Semiconductor, ASML, Applied Materials a Lam Research klesají. Naopak dříve výrazně vyprodané tituly jako Salesforce, Intuit, Accenture, CrowdStrike a ServiceNow dnes posilují.
Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA minulý týden mírně vzrostl, ale zůstává v historickém pásmu, což naznačuje, že zaměstnavatelé se i přes pomalejší tempo náboru stále vyhýbají výraznějšímu propouštění. Sezónně očištěné nové žádosti dosáhly za týden končící 21. února 212 tis., což představuje nárůst o 4 tisíce oproti směrem nahoru revidovanému údaji z předchozího týdne, avšak hodnota zůstává pod konsenzem Dow Jones na úrovni 215 tis.
Na bázi čtyřtýdenního klouzavého průměru vzrostl počet žádostí pouze o 750 na 220 250. Pokračující žádosti (zveřejňované s týdenním zpožděním) klesly o 31 tisíc na 1,833 mil. Data naznačují pravděpodobné prodloužení pauzy v uvolňování měnové politiky Fedu, což dále zatěžuje tržní sentiment.
US100 (H1 interval)
Kontrakt se dnes vrací pod 200- a 50periodický exponenciální klouzavý průměr a klesá pod psychologickou hranici 25 000 bodů.
Zdroj: xStation5
