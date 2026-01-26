🟨Analýza zlata a stříbra: Co bude následovat...

-
Geopolitická nejistota a slabší dolar
Riziko shutdownu v USA
Technika a efekt „rozjetého vlaku“
Stříbro
Shrnutí
Zlato a návrat k bezpečným aktivům
Cena zlata pokračuje v silném růstu a od začátku roku si připisuje přibližně 17 %. Trhy tak znovu potvrzují návrat investorů k bezpečným aktivům. Růst ceny zlata není výsledkem jednoho faktoru, ale kombinace geopolitiky, makroekonomického prostředí a technických signálů.
Geopolitická nejistota a slabší dolar
Jedním z hlavních důvodů růstu zlata je zvýšená geopolitická nejistota, která zvyšuje poptávku po aktivech vnímaných jako uchovatel hodnoty. Zároveň americký dolar výrazně oslabuje, přičemž měnový pár EUR/USD se dostal nad úroveň 1,18. Slabší dolar tradičně podporuje ceny komodit denominovaných v USD, včetně zlata.
Riziko shutdownu v USA
Dalším důležitým faktorem je politická situace v USA. Riziko opětovného shutdownu federální vlády se podle predikčních trhů pohybuje téměř na úrovni 80 %, což trhy vnímají jako významný zdroj nejistoty. Historicky platí, že v obdobích politického napětí a fiskální nestability roste zájem investorů o zlato jako bezpečný přístav.
Zdroj: Polymarket
Technika a efekt „rozjetého vlaku“
Růst ceny zlata podporují také technické faktory. Po prolomení několika důležitých technických úrovní se na trh přidali trendoví a momentum investoři. Jde o typickou situaci, kdy „investoři naskakují do rozjetého vlaku“, což krátkodobě zesiluje cenový pohyb.
Stříbro překonává zlato
Ještě výraznější růst vidíme u stříbra. Jeho cena se dostala nad úroveň 108 USD za unci a od začátku roku roste přibližně o 45 %, čímž výrazně překonává výkonnost zlata.
Poptávka a technická struktura trhu
Za růstem stříbra stojí kombinace silné investiční poptávky, průmyslového využití a technické struktury trhu. Stříbro těží nejen ze statusu drahého kovu, ale také z poptávky v technologických a průmyslových odvětvích. Stejně jako u zlata zde hrají významnou roli technické signály a trendové obchodování.
Shrnutí
Růst cen zlata i stříbra je výsledkem kombinace geopolitické nejistoty, slabšího dolaru, politických rizik v USA a technických faktorů na trhu. Zatímco zlato plní roli stabilního bezpečného přístavu, stříbro profituje z vyšší volatility a silnějšího růstového momenta.
