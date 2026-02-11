Denní shrnutí – Silná zpráva NFP může oddálit snížení sazeb Fedu

- Situace na akciovém trhu zůstává dnes smíšená, navzdory pozitivnímu začátku seance, kdy US500 překonal hranici 7 000 bodů. Aktuálně, krátce před 20:00 CET, US500 přidává 0,2 %, podobně jako US100. Zdaleka největším poraženým je US200, který klesá o 1,4 %, což může být reakcí na snížená očekávání ohledně snižování sazeb Fedu.
- Smíšený vývoj byl patrný také na evropských trzích. DE40 ztrácí 0,4 %, zatímco FRA40 roste o 0,6 %. UK100 posiluje až o 1 %.
- Dnes nejsledovanější událostí bylo zveřejnění zpožděné zprávy NFP. Rozpětí očekávání sahalo od několika tisíc v záporu až po 150 tisíc. Nakonec, při konsenzu kolem 70 tisíc, jsme obdrželi údaj 130 tisíc, což vyvolalo výraznou reakci v podobě posílení dolaru a růstu výnosů.
- Růst zaměstnanosti v soukromém sektoru dosáhl až 172 tisíc a míra nezaměstnanosti klesla na 4,3 %. Je však třeba poznamenat, že tvorba pracovních míst byla téměř jednostranná a týkala se především sektoru zdravotnictví. Ve veřejném sektoru bylo zrušeno více než 40 tisíc pracovních míst.
- Zároveň byla zveřejněna finální data QCEW týkající se skutečného stavu zaměstnanosti. Za dvanáctiměsíční období do března 2025 byla zaměstnanost nižší o 898 tisíc pracovních míst, což je o něco méně, než bylo původně uvedeno. Přesto průměrný růst zaměstnanosti po předběžných úpravách za zbytek roku 2025 činí pouze 15 tisíc měsíčně, oproti přibližně 50 tisícům dříve.
- EURUSD dnes klesl téměř o 0,5 % a dosáhl úrovně 1,1830 v souvislosti se snižujícími se šancemi na snížení úrokových sazeb Fedu v první polovině letošního roku. Aktuálně byly většiny ztrát smazány, pár však zůstává pod úrovní 1,19.
- Zlato a stříbro dnes rostou o 1 %, respektive o 4 %. Volatilita zůstává vysoká, přičemž růst byl výraznější před zveřejněním zprávy NFP.
- Trh nyní oceňuje, že první plné snížení sazeb Fedu v roce 2026 proběhne v červenci. Dříve byl oceňován červen. Citi změnila své očekávání prvního snížení sazeb z března na duben.
- Ropa se drží vysoko kolem 65 USD za barel kvůli nejistotě ohledně Íránu a USA. Írán odmítá jednat o svém balistickém raketovém programu a je ochoten vyjednávat pouze o jaderných otázkách.
- Zpráva DOE ukázala výrazný nárůst zásob ropy přibližně o 8,5 mil. barelů, ačkoli včerejší zpráva API naznačila ještě vyšší růst o 13 mil. barelů.
- Bitcoin dnes klesá o více než 2 % a obchoduje se pod úrovní 67 000 USD.
Denní shrnutí: Trh se zotavuje ze ztrát a čeká na snížení úrokových sazeb
