Tržní shrnutí: Ropa roste kvůli napětí mezi USA a Íránem 📈 Evropské indexy před reportem NFP z USA bez výraznějších změn

Evropské indexy dnes většinou obchodují mírně níže. Index Euro Stoxx 50 klesl téměř o 0,2 % a podobný pokles je patrný i u německého indexu DAX. Americké indexové futures také mírně klesají. Drahé kovy mezitím posilují: zlato vzrostlo o více než 1 % a obchoduje se poblíž 5 100 USD/oz (nejvyšší úroveň od 30. ledna), zatímco stříbro posiluje o přibližně 3 %.
Akcie společnosti Novo Nordisk klesly o více než 3,5 %, což ochladilo nedávný vzestup. Společnost Ferrari pokračuje v rozšiřování včerejších zisků po zveřejnění výsledků. Nálada v evropském bankovním sektoru zůstává slabá. Naopak akcie těžebních a komoditních společností zaznamenávají solidní zisky a prodlužují tak svůj dlouhodobý vzestupný trend.
- Banky jsou hnací silou evropské výsledkové sezóny: Finanční sektor, který představuje zhruba třetinu tržní kapitalizace MSCI Europe, zaznamenává nejvyšší podíl překonání očekávání (kolem 74 %), přičemž téměř tři čtvrtiny jeho tržní kapitalizace již zveřejnily své výsledky. V důsledku toho se nedávné zisky indexu soustředí převážně na banky.
- Mimo finanční sektor je situace méně přesvědčivá: Technologie přinášejí solidní překvapení v podobě růstu, ale materiály a energetika vykazují slabší výsledky, zatímco sektor spotřebního zboží zůstává pod tlakem. Aby evropské indexy mohly pokračovat v růstu, bude pravděpodobně zapotřebí širší účast sektorů.
Zdroj: xStation5
Ropa stoupá v důsledku obnoveného rizika eskalace napětí na Blízkém východě
Cena ropy (OIL) stoupá v návaznosti na výroky Donalda Trumpa, který pohrozil vysláním druhé letadlové lodi blíže k Íránu, pokud Teherán nepodepíše dohodu o balistických raketách a jaderných zbraních. Íránské ministerstvo zahraničí dnes odmítlo jakékoli rozhovory o omezení svých balistických kapacit. Trhy to vnímají jako signál potenciální eskalace napětí na Blízkém východě a vyššího rizika vojenské akce USA proti Íránu.
Zdroj: xStation5
Siemens Energy na rekordních maximech
Siemens Energy dokazuje, že boom v oblasti poptávky po energii a infrastruktury rozvodných sítí se promítá do reálných objednávek – zejména v oblasti plynových turbín a rozšiřování rozvodných sítí, podporovaných průmyslovou poptávkou, datovými centry a spotřebou elektřiny poháněnou umělou inteligencí.
Klíčové body (podle Bloomberg):
- Objednávky skupiny vzrostly meziročně o více než třetinu na 17,6 mld. EUR v prvním fiskálním čtvrtletí; segment plynových turbín zaznamenal rekordní objem objednávek.
- Poptávka je poháněna rostoucí spotřebou elektřiny ze strany průmyslu, datových center a aplikací umělé inteligence.
- Akcie od ledna vzrostly o 25 %, což z nich činí jednu z nejvýkonnějších akcií v indexu DAX v tomto roce.
- Siemens Energy plánuje investovat 1 mld. USD v USA (svém největším jednotném trhu) do rozšíření výrobní kapacity pro plynové turbíny a produkty pro rozvodné sítě; USA se v 1. čtvrtletí podílely přibližně 40 % na objednávkách plynových turbín.
- Zisk skupiny se více než zdvojnásobil na přibližně 1,1 mld. EUR, a to díky zlepšení v oblasti rozvodných sítí a zvýšení produktivity ve společnosti Siemens Gamesa.
- Objednávky společnosti Gamesa klesly o 34 %, což společnost přisuzuje náročnému srovnání s předchozím rokem (včetně zakázky na offshore větrné turbíny v hodnotě přibližně 1,4 mld. EUR).
- Vedení potvrdilo svůj výhled na rok 2026 a stále očekává, že Gamesa dosáhne v aktuálním fiskálním roce vyrovnaného hospodaření.
Zdroj: xStation5
