Včera zveřejnila své výsledky další významná technologická společnost – Apple. Ačkoli se očekávalo, že výsledky budou stabilní, Apple příjemně překvapil, když dokázal mírně překonat očekávání analytiků. Jedním z klíčových tahounů výsledků se stal iPhone, jehož prodeje překonaly předpokládaná čísla, což ukazuje, že poptávka po tomto produktu zůstává silná i v náročném ekonomickém prostředí.

Nicméně, výsledky přinesly i méně příznivou zprávu. Apple uvedl, že bude muset doplatit několik miliard dolarů na daních v Evropské unii. Tato daňová povinnost se vztahuje k dřívějším aktivitám společnosti v regionu, které Evropská unie přezkoumala.

Více podrobností o výsledcích Applu a dopadech daňových závazků na budoucí hospodaření společnosti se dozvíte v našem videu:

Proč se akcie Applu vyvíjejí pozitivně?

V kontextu výsledků Applu se nabízí otázka, proč si investoři udržují pozitivní pohled na akcie této společnosti. Analytici vidí silnou pozici Applu v několika oblastech:

Stabilní prodeje iPhonů – iPhone zůstává klíčovým produktem a jeho oblíbenost přináší stabilní příjmy.

Růst v oblasti služeb – služby jako Apple Music, iCloud a App Store zaznamenávají pravidelný růst a rozšiřují zisky společnosti.

Diversifikace produktového portfolia – vedle iPhonu se daří i produktům jako Apple Watch a AirPods, což snižuje závislost na jednom produktu.

Dopad daňové povinnosti na Apple

Přestože bude muset Apple doplatit několik miliard USD na daních v Evropské unii, analytici se nedomnívají, že to zásadně ovlivní finanční stabilitu společnosti. Apple má dostatečné rezervy a příjmy na to, aby takové výdaje zvládl, i když se to může projevit na krátkodobém poklesu zisku.