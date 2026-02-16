Bankovní svátek v USA a Wall Street je uzavřeno

Dnes zůstávají americké finanční trhy uzavřeny kvůli státnímu svátku, a na Wall Street se tak neobchoduje. Investoři se vrátí k aktivitě v úterý, již nyní je však zřejmé, že nadcházející dny mohou přinést výrazné zvýšení volatility. Páteční seance skončila smíšeně, přičemž pozornost trhu se soustředila především na nejnovější makroekonomická data z USA.
Lednová inflace ukázala pomalejší než očekávaný růst cen, to však v současném prostředí nutně neznamená rychlý obrat v měnové politice. Naopak nižší inflace může Fedu poskytnout prostor pro zachování opatrného přístupu bez tlaku na rychlé snižování úrokových sazeb. Velmi silná zpráva z trhu práce zveřejněná začátkem týdne navíc potvrdila solidní kondici americké ekonomiky a posílila argumenty pro zdrženlivost při uvolňování měnové politiky. Trh aktuálně započítává maximálně dvě snížení sazeb v letošním roce, což ukazuje na omezená očekávání ohledně rozsahu uvolnění.
Tento týden se pozornost zaměří na další důležité makroekonomické údaje. Zvláštní význam bude mít páteční zveřejnění inflace PCE, kterou Fed preferuje jako ukazatel cenových tlaků. Ve stejný den budou zveřejněna také předběžná data o růstu HDP za čtvrté čtvrtletí. V kombinaci s probíhající výsledkovou sezónou tak vzniká směs faktorů, která může i přes dnešní obchodní pauzu výrazně ovlivnit směr amerických indexů v následujících dnech.
Kontrakty na US500 (S&P 500) se dnes obchodují v úzkém pásmu a pohybují se kolem referenční úrovně. Absence otevřené hotovostní seance a nedostatek významných makroekonomických událostí vedou k omezené volatilitě a nižší aktivitě investorů. Trh dnes zůstává klidný.
Zdroj: xStation5
Zlato roste o 2,5 % a blíží se k 5 000 USD za unci 📈
US Open: US100 roste o 1 % 📈 Nvidia posiluje díky velkým objednávkám od Meta
WTI ropa roste o více než 3 % 📈
Kakao letos klesá o 45 % 🚩Výprodej nabírá na síle
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.