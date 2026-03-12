Shrnutí trhů: Evropské akcie se pokoušejí stabilizovat navzdory prudkému růstu cen ropy 🔍

Evropa se po slabším otevření pokouší zotavit, přičemž německý DAX se nyní obchoduje blízko nuly. Investoři stále musí přeceňovat rostoucí geopolitické riziko, protože ropa Brent se postupně vrací směrem k 100 USD za barel. Nové zprávy o útocích na tankery, narušení provozu v přístavech a dalších vlnách dronových a raketových útoků na Blízkém východě dál doléhají na globální sentiment, zatímco dřívější uvolnění strategických rezerv ze strany IEA je vnímáno převážně jen jako krátkodobý polštář, nikoli jako trvalé řešení.
- Futures na evropské indexy po slabším začátku rostou, a to po mírném zlepšení sentimentu na Wall Street. Přesto index Euro Stoxx 50 stále ztrácí kolem 0,3 %.
- Středeční reakce trhu naznačila, že uvolnění strategických rezerv ze strany IEA nebylo vnímáno jako strukturální zlom, ale spíše jako dočasná úleva v prostředí vleklého konfliktu s Íránem.
- Mezitím zůstávají pod tlakem také dluhopisové trhy, což dál komplikuje výhled pro evropské akcie, zejména pro sektory citlivé na náklady financování.
- Asie zakončila seanci výrazně v červených číslech. Index MSCI Asia Pacific klesl o 1,3 %, Topix oslabil o 1,3 % a tchajwanský Taiex ztratil 1,6 %. Níže uzavřely také trhy v Hongkongu a pevninské Číně.
- Kryptoměny si udržují opatrný růstový trend, přičemž Bitcoin se obchoduje poblíž 70 500 USD. Rostou také zlato a stříbro, přičemž stříbro přidává více než 2 % a posouvá se nad 86 USD za unci.
- Pozornost mohou přitáhnout evropské společnosti s expozicí vůči private credit, poté co Morgan Stanley a Cliffwater omezily výběry ze svých více než miliardových fondů zaměřených na private credit po silných požadavcích investorů na odkup.
Zprávy o akciích
- Repsol obdržel od RBC Capital Markets dvojité zvýšení doporučení na outperform, přičemž analytici očekávají, že rafinérské marže zůstanou zvýšené po celý rok 2026 kvůli narušením spojeným s konfliktem USA–Izrael–Írán.
- Společnost Neste byla od RBC zvýšena z sector perform na outperform, protože podle analytiků může finský producent obnovitelných paliv těžit ze současného geopolitického prostředí.
- Hochschild Mining byla od JPMorgan zvýšena z neutral na overweight, přičemž banka poukazuje na podporu ze strany silných cen zlata a stříbra i na atraktivní vstupní úroveň po nedávném poklesu ceny akcií.
- Ferragamo oznámilo lepší než očekávané celoroční výsledky a vedení zaujalo sebevědomý tón ohledně letošního vývoje. Někteří analytici však zůstávají opatrní a upozorňují, že proces obratu bude stále vyžadovat čas a trpělivost.
Změny v analytických doporučeních
Zvýšení doporučení
- Epiroc – zvýšeno na overweight v Morgan Stanley; cílová cena 262 SEK
- Faron Pharma – zvýšeno na buy v Inderes
- Hochschild Mining – zvýšeno na overweight v JPMorgan; cílová cena 990 pencí
- Impianti – zvýšeno na outperform v EnVent S.p.A.; cílová cena 1 EUR
- Neste – zvýšeno na outperform v RBC; cílová cena 30 EUR
- Nichols – zvýšeno na buy v Deutsche Bank; cílová cena 1 150 pencí
- Rentokil – zvýšeno na buy v UBS; cílová cena 540 pencí
- Repsol – zvýšeno na outperform v RBC; cílová cena 25 EUR
Snížení doporučení
- Also – sníženo na hold v Berenberg; cílová cena 165 CHF
- Bodycote – sníženo na sector perform v RBC; cílová cena 775 pencí
- Quilter – sníženo na underperform v Avior Capital Markets
- Sandvik – sníženo na equal-weight v Morgan Stanley; cílová cena 356 SEK
Nově zahájené pokrytí
- Asta Energy Solutions – zahájeno s doporučením add v Baader Helvea
- Aumovio – zahájeno s doporučením outperform v Oddo BHF; cílová cena 50 EUR
- CSG – zahájeno s doporučením accumulate v Erste Group; cílová cena 36 EUR
- Eviso – zahájeno s doporučením outperform v Mediobanca; cílová cena 10,20 EUR
- INVISIO AB – zahájeno s doporučením hold v ABG; cílová cena 280 SEK
Obnovená doporučení
- Pennon – obnoveno s doporučením outperform v BNP Paribas; cílová cena 575 pencí
Akcie německého Rheinmetallu se po včerejším výprodeji pokoušejí stabilizovat, titul ale stále zůstává pod úrovní 1 640 EUR, kde se nachází EMA 200 (červená linie).
