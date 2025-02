BBVA plánuje významný převod rizik spojených s úvěry ve výši 3 miliard eur

Podle zdrojů obeznámených se situací se společnost BBVA SA chystá vydat významný převod rizika (SRT) spojený s úvěry ve výši více než 3 miliardy eur (3,1 miliardy USD) poskytnutými středně velkým španělským společnostem. Jako aranžér transakce vystupuje Societe Generale SA, obě banky se však k transakci odmítly vyjádřit.

Tento krok navazuje na nedávné zřízení specializovaného oddělení BBVA zaměřeného na realizaci takovýchto transakcí. Banky po celém světě se stále častěji obracejí k transakcím SRT jako k prostředku, jak zbavit své rozvahy úvěrového rizika a zmírnit potřebu dodatečného regulatorního kapitálu. V prosinci BBVA angažovala Societe Generale pro podobnou transakci SRT.

Celosvětový zájem o SRT nadále roste, přičemž analytici trhu předpokládají, že emise v letošním roce dosáhnou 35 miliard USD, zatímco v roce 2024 se odhaduje na 29 miliard USD. Evropa zůstává vedoucím regionem pro tyto transakce. Využívání SRT společností BBVA přispělo v loňském roce ke zvýšení poměru kmenového kapitálu Tier 1 (CET1) o 15 bazických bodů, jak potvrdila finanční ředitelka Maria Luisa Gomez-Bravo během hovoru k výsledkům hospodaření. Ukazatel CET1 banky v současné době dosahuje 88 bazických bodů nad cílovým rozmezím.

Gomez-Bravo zdůraznila, že BBVA se nadále aktivně zapojuje do transakcí SRT a očekává, že v letošním roce prostřednictvím těchto mechanismů vygeneruje více kapitálu. Instituce s přebytečným kapitálem - částkami přesahujícími regulatorní požadavky nebo interní cíle - tyto prostředky často reinvestují nebo vracejí akcionářům.

BBVA se také účastní nabídky na převzetí Banco Sabadell SA, která by v případě úspěchu mohla vyžadovat část jejího dostupného kapitálu.

SRT fungují jako forma finančního zajištění, kdy banka platí investorům za to, že převezme část rizika nesplacení úvěrového portfolia. Tento přístup umožňuje věřitelům uvolnit kapitál, který by jinak drželi jako pojistku proti případným ztrátám z úvěrů, a tím zvýšit finanční flexibilitu.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 69% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.