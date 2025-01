Bill Ackman předpovídá návrat Fannie Mae a Freddie Mac na soukromý trh

Bill Ackman očekává, že nově zvolený americký prezident Donald Trump by mohl ukončit nucenou správu společností Fannie Mae (FNMA) a Freddie Mac (FMCC) a případně je opět převést do soukromého vlastnictví, uvedl v pondělí miliardář.

Akcie Fannie Mae vzrostly o 18,4 % a Freddie Mac o 18 % poté, co Ackman zveřejnil svou předpověď na sociální síti X.

Zdroj: Yahoo Finance, XTB

Ackman předpovídá, že Fannie Mae a Freddie Mac by mohly být během příštích dvou let propuštěny z ochranné správy, což by mohlo vést k jejich vstupu na burzu kolem roku 2026.

Tyto společnosti, původně vytvořené Kongresem na podporu rozvoje hypotečního trhu, fungují jako ziskové korporace se soukromými akcionáři. Nakupují hypoteční úvěry od soukromých věřitelů a přeměňují je na cenné papíry kryté hypotékami.

Během hypoteční krize v roce 2008 utrpěly značné ztráty a byly převedeny pod Federální agenturu pro financování bydlení (FHFA), aby se zabránilo vážným důsledkům pro ekonomiku USA.