Bitcoin by mohl dosáhnout 225 000 USD

Bitcoin, vedoucí kryptoměna, se nedávno přiblížil hranici 100 000 USD, což přimělo analytiky k prognózám dalších významných zisků. Mark Palmer, senior analytik společnosti The Benchmark Company, předpovídá, že Bitcoin by mohl do konce roku 2026 dosáhnout hodnoty 225 000 USD, což představuje potenciální nárůst o 136 % oproti současným úrovním.



Institucionální investice jako motor poptávky

Palmer tento očekávaný růst připisuje rostoucímu institucionálnímu zájmu o Bitcoin. Podobně jako na počátku 2000 let, kdy institucionální investice do ETF na zlato vedly k výraznému nárůstu jeho ceny, je Bitcoin stále atraktivnější jako nekolerovaný aktivum. To nabízí značný potenciál pro podfinancované penzijní fondy a další institucionální investory.



Vliv událostí halvingu Bitcoinu

Programované halvingy Bitcoinu, které přibližně každé čtyři roky snižují odměnu za těžbu nových bloků na polovinu, historicky vedly k růstu cen. Příští halving, očekávaný v roce 2024, by mohl dále omezit nabídku a zvýšit cenu.

Příznivé regulační prostředí

Politické klima, zejména s administrativou nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, by mohlo vytvořit příznivější prostředí pro digitální aktiva. Očekávaný odchod předsedy SEC Garyho Genslera, známého svým přísným postojem ke kryptoměnám, by mohl vést k uvolnění regulací, zvýšení důvěry investorů a potenciálně posílit cenu Bitcoinu.



Tržní sentiment a adopce

Nedávný nárůst ceny Bitcoinu doprovází zvýšené přijetí mezi retailovými i institucionálními investory. Společnosti jako MicroStrategy významně rozšířily své držby Bitcoinu, což naznačuje silnou korporátní důvěru v budoucnost této kryptoměny.