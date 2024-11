Bitcoin dosahuje rekordní hodnoty díky nákupům MicroStrategy a rostoucímu zájmu o ETF

Bitcoin vzrostl o 2,6 % na rekordních $94 668 poté, co společnost MicroStrategy, největší veřejně obchodovaný držitel bitcoinu, oznámila zvýšení objemu konvertibilních dluhopisů na financování dalších nákupů až na $2,6 miliardy. Společnost nyní vlastní více než $30 miliard v bitcoinech.

Další společnosti se připojily k podobným plánům, což by mohlo do roku 2026 přinést $43 miliard na nákup bitcoinu. Analytici očekávají, že tyto nákupy by mohly absorbovat veškeré nově vytěžené bitcoiny v následujících dvou letech.

Rostoucí zájem o bitcoin je podpořen také ETF iShares Bitcoin Trust od BlackRock, které od ledna přilákalo $29 miliard čistých přílivů, z toho $5 miliard po amerických prezidentských volbách 5. listopadu. Trumpova podpora kryptoměn, včetně návrhu na vytvoření strategických bitcoinových rezerv, přispívá k optimistické náladě na trhu.