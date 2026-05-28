🚨BREAKING: Axios uvádí, že USA a Írán dosáhly dohody, ale stále je potřeba finální schválení Trumpa

Podle Axiosu, jednoho z nejspolehlivějších zpravodajských médií ve Washingtonu, dosáhli američtí a íránští vyjednavači předběžné dohody o 60denním memorandu o porozumění (MOU), které by prodloužilo příměří a otevřelo jednání o íránském jaderném programu. Chybí už jen finální schválení Trumpa — prezident požádal prostředníky o „několik dní na rozmyšlenou“.
Co dohoda zahrnuje?
Detaily zveřejněné Axios jsou velmi konkrétní. Hormuzský průliv má být plně otevřen — bez poplatků a bez obtěžování lodí — a Írán se zavazuje odstranit miny z průlivu do 30 dní od podpisu. Americká námořní blokáda by zároveň byla rušena úměrně k obnově komerční lodní dopravy. Írán by se formálně zavázal, že nebude usilovat o jaderné zbraně, a během 60denního vyjednávacího okna by probíhala jednání o tom, jak naložit s vysoce obohaceným uranem a jak omezit další obohacování. USA na oplátku slibují rozhovory o zrušení sankcí, rozmrazení íránských prostředků a vytvoření mechanismu pro dodávky zboží a humanitární pomoci do Íránu.
Proč trhy reagují okamžitě?
Tržní reakce viditelná v dnešních kotacích je učebnicovým příkladem „anticipation trade“, tedy obchodu založeného na očekávání. Ropa (OIL -0,25 %, OIL.WTI -0,48 %) klesá, protože potenciální znovuotevření Hormuzského průlivu signalizuje návrat íránské ropy na trh a zvýšení globální nabídky. Dolar oslabuje (USDIDX -0,16 %, USDPLN -0,29 %), protože zmírnění geopolitického napětí odvádí kapitál od bezpečných aktiv, což automaticky podporuje EURUSD (+0,21 %) a GBPUSD (+0,10 %). Zlato mírně posiluje (+0,11 %) díky slabšímu dolaru.
Proč ještě neslavit?
Trump a jeho poradci se už několikrát domnívali, že jsou blízko dohodě — žádná z nich se však zatím neuskutečnila. Klíčové je, že Írán oficiálně nepotvrdil, že má na své straně „nezbytná schválení“ — toto tvrzení pochází výhradně od anonymních amerických představitelů. Axios má ve Washingtonu velmi dobrou reputaci a jeho zprávy trhy berou vážně. Dokud však Trump dohodu oficiálně nepodepíše, celý scénář zůstává v rovině nepotvrzených zpráv. Trhy dnes sázejí pouze na možnost průlomu — pokud dohoda padne, korekce může být stejně prudká jako současná rally.
US100 v tuto chvíli vymazal všechny dnešní ztráty a intradenně se aktuálně obchoduje výše. Zdroj: xStation
NATGAS roste o 6 %
