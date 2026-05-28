Denní shrnutí: Blíží se konec války? (28.05.2026)

Máme za sebou další obchodní den, během kterého tržní volatilitu výrazně ovládaly titulky přicházející z Blízkého východu.
Globální akciové trhy
V ranních hodinách dominovaly globálním zpravodajským servisům zprávy o dalším ostřelování amerických sil a odvetě ze strany Íránu, což vedlo k růstu cen energetických komodit a zhoršení rizikového sentimentu. Z tohoto důvodu zakončily klíčové evropské indexy den v červených číslech.
- Francouzský CAC40 klesl o 0,2 %.
- Německý DAX oslabil o 0,3 %.
- Panevropský STOXX 600 ztratil 0,5 %.
- Britský FTSE 100 odepsal 0,8 %.
Tyto poklesy byly podpořeny především ranními zprávami o pokračujícím americkém ostřelování Íránu.
Americký akciový trh začal den mírnými ztrátami, ale končí jej výraznou rally. Hlavním katalyzátorem růstu na Wall Street jsou pozitivní zprávy týkající se jednání mezi USA a Íránem, které se objevily kolem 16:00. Podle zprávy Axios bylo dosaženo předběžné dohody o 60denním memorandu. Ta nyní čeká na schválení prezidentem Trumpem a ajatolláhem Chameneím.
- NASDAQ Composite si připisuje zisk 0,8 %.
- S&P 500 roste o 0,6 %.
Geopolitika
USA pokračovaly v úderech proti Íránu, sestřelily čtyři drony a zasáhly íránskou pozemní řídicí stanici v Bandar Abbásu. Americké Centrální velení (CENTCOM) opět označilo ostřelování za „obrannou akci“ a uvedlo, že drony představovaly hrozbu pro americké síly a komerční lodní dopravu poblíž Hormuzského průlivu.
Írán se tentokrát rozhodl odvetně odpálit balistickou raketu na americkou leteckou základnu v Kuvajtu. Kuvajt raketu zachytil a nebyly hlášeny žádné oběti ani škody. Íránské revoluční gardy (IRGC) varovaly před „rozhodnější odpovědí“ v případě další americké agrese.
Klíčové však je, že po 16:00 Axios informoval, že USA a Írán dosáhly dohody o 60denním memorandu, které stále vyžaduje podpis Donalda Trumpa. Dohoda by údajně zahrnovala prodloužení příměří, během něhož by byl znovu otevřen Hormuzský průliv. Írán by mohl volně prodávat ropu a strany by vedly jednání zaměřená na omezení íránského jaderného programu.
Podle podmínek by se Írán zavázal, že nebude usilovat o jaderné zbraně, a vstoupil by do jednání o pozastavení obohacování a odstranění zásob vysoce obohaceného uranu. Trump i prostředníci naznačili, že oznámení by mohlo přijít tuto neděli. Dohoda však zatím nebyla finalizována a stále může ztroskotat.
Makroekonomická data
Investoři napjatě čekali na zveřejnění balíku klíčových amerických dat naplánovaných na 14:30. Tato čísla však nepřinesla žádná větší překvapení a rychle je zastínily následné zprávy z Blízkého východu. Na základě dnešních údajů však lze vyvodit alespoň tři závěry:
Americký spotřebitel slábne: Příjmy domácností rostou velmi pomalým tempem, což znamená, že jakýkoli růst výdajů probíhá především na úkor úspor, které klesají alarmujícím tempem.
Inflace může, ale nemusí být problémem: Míra úspor dynamicky klesá a v dubnu dosáhla 2,6 %, což by mohlo vést ke zvýšené cenové elasticitě poptávky. To by omezilo prostor výrobců pro zvyšování cen tváří v tvář rostoucím výrobním nákladům.
Trh hledá jakékoli argumenty proti zvyšování sazeb ze strany FOMC: Dnešní data nejsou velkým překvapením. V podstatě potvrzují to, co v americké ekonomice sledujeme již několik týdnů a v některých případech i měsíců. To však trhům nezabránilo ve snížení očekávání ohledně zvyšování úrokových sazeb Fedu. Pravděpodobnost zvýšení sazeb do konce roku aktuálně činí přibližně 55 %.
Obrázek 1: Inflace CPI a PCE v USA (2000–2026)
Zdroj: XTB Research, 28.05.2026
Zprávy ze společností
Růst ve Spojených státech vede technologický sektor. Mezi výrazně rostoucí tituly patří Oracle (+6,7 %), Palantir (+7,3 %) a AMD (+4,8 %).
Obrázek 2: Heatmapa vítězů a poražených dne na americkém akciovém trhu (28.05.2026)
Zdroj: xStation, 28.05.2026
Ford také pokračuje ve své vítězné sérii, přičemž jeho akcie za poslední měsíc posílily o 32,6 %. Katalyzátorem je zásadní změna investičního příběhu: Ford Energy po podpisu pětileté rámcové smlouvy s EDF Power Solutions očekává další kontrakty s utilitním sektorem a hyperscalery. Morgan Stanley označila tuto dohodu za první velké komerční vítězství divize.
Po zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí zaznamenávají výrazné zisky také:
- Dollar Tree (DLTR.US): Společnost dnes zaznamenává nejsilnější rally v celém indexu S&P 500. Akcie rostou o 19 % díky vynikajícím výsledkům za 1. čtvrtletí. Upravený zisk na akcii (EPS) dosáhl 1,74 USD a překonal konsenzus o více než 0,20 USD. Tržby meziročně vzrostly o 7,2 % a hrubá marže se rozšířila o 1,2 procentního bodu.
- Best Buy (BBY.US): V blízkosti dnešních největších růstů se nachází přední americký prodejce spotřební elektroniky. Skok o 18 % lze také přičíst výsledkům za 1. fiskální čtvrtletí. Upravený EPS dosáhl 1,28 USD oproti očekávaným 1,22 USD, zatímco tržby dosáhly 8,94 miliardy USD oproti konsenzu 8,83 miliardy USD. Srovnatelné tržby obchodů meziročně vzrostly o 2 %, tažené především herními konzolemi, počítači a mobilními telefony.
Komodity
- Zlato a stříbro: Pokles výnosů amerických dluhopisů podporuje růst cen drahých kovů, přičemž zlato roste o 1,2 % a stříbro získává 1,7 %.
- Ropa Brent: Klesá o 0,6 %. Pokles je tažen zprávami Axiosu o blížící se dohodě mezi USA a Íránem.
- NATGAS: Roste o 5,8 %. Čistý nárůst zásob zemního plynu za týden končící 22. května vyšel pod očekáváním na úrovni 92 miliard kubických stop (Bcf). Předpovědi počasí na nadcházející týdny byly navíc nedávno revidovány směrem nahoru.
