Nasdaq roste díky oživení softwarového sektoru 📈 Má rally na Wall Street daleko ke konci?

Wall Street dnes roste díky optimismu kolem zpráv Axiosu o finalizaci mírové dohody mezi USA a Íránem a také díky silným makrodatům. Data pomohla zmírnit obavy z inflace, když meziměsíční PCE vyšlo mírně pod očekáváním na úrovni 0,4 % oproti prognóze 0,5 %. Zároveň ukázala na solidní základní podmínky v širší ekonomice.
Microsoft posiluje po zprávách o uvedení nových AI modelů, zatímco softwarový sektor překonává polovodiče, kde jsou pod tlakem tituly jako Intel a Nvidia. Mezi dnešními růstovými tituly jsou společnosti ServiceNow, Oracle a NetApp.
Na druhé straně byly zprávy Axiosu v minulosti Teheránem již opakovaně popřeny. Tentokrát se situace zdá podobná. Krátce po publikaci Axiosu zdroje i24NEWS uvedly, že jednání vedená íránským Araghchim a americkým vyslancem Witkoffem nakonec nezískala souhlas íránského vedení. Íránský duchovní vůdce Mojtaba Chameneí údajně nesouhlasil s pokračováním dohody.
Trhy však po těchto zprávách své zisky neotočily. Rally pokračovala, podporovaná klesajícími obavami z možného růstu cen ropy a inflace.
Futures kontrakt na Nasdaq 100 se zhruba hodinu po otevření americké hotovostní seance vrátil nad 30 000 bodů a rychle vymazal počáteční ztráty z první části seance. Klíčová podpora je nyní kolem 29 700–29 900 bodů, zatímco hlavní zóna rezistence zůstává poblíž 30 400 bodů, tedy v oblasti historických maxim.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Snowflake roste o 35 % díky silným tržbám a dohodě s AWS
Akcie Snowflake (SNOW.US) prudce rostou v premarketu poté, co cloudová datová společnost zaměřená na AI zveřejnila jednu ze svých nejsilnějších čtvrtletních zpráv za poslední roky. Společnost nejen překonala očekávání Wall Street v oblasti tržeb i zisku, ale také zvýšila výhled a oznámila masivní nové rozšíření partnerství s Amazon Web Services (AWS) v hodnotě 6 miliard USD. Investoři zprávu interpretovali jako silný signál, že obavy kolem takzvané „SaaSpocalypse“ mohly být přehnané.
Klíčová fakta
- Snowflake vykázal tržby za 1. čtvrtletí fiskálního roku 2027 ve výši 1,39 miliardy USD, meziročně o 33 % více.
- Tržby z produktů vzrostly meziročně o 34 % na 1,33 miliardy USD a zrychlily oproti předchozím čtvrtletím.
- EPS dosáhl 0,39 USD oproti očekávání analytiků kolem 0,32 USD.
- Výhled tržeb z produktů za 2. čtvrtletí ve výši 1,415–1,42 miliardy USD překonal očekávání Wall Street kolem 1,37 miliardy USD.
- Společnost zvýšila celoroční výhled tržeb z produktů na 5,84 miliardy USD.
- Snowflake oznámil nový pětiletý infrastrukturní závazek s Amazon Web Services v hodnotě 6 miliard USD.
- Akcie po zveřejnění zprávy vyskočily o více než 30 % a dosáhly nového maxima od začátku roku.
Růst AI zrychluje, nezpomaluje
Management zdůraznil, že umělá inteligence se stává hlavním motorem růstu společnosti. CEO Sridhar Ramaswamy označil 1. čtvrtletí za „jasný bod obratu“ pro AI strategii Snowflake a vyzdvihl silné přijetí jak hlavní platformy společnosti, tak jejích vlastních AI produktů.
Jeden z nejsledovanějších ukazatelů — net revenue retention rate — se zlepšil na 126 %, což znamená první nárůst po několika čtvrtletích stagnace. To naznačuje, že stávající zákazníci opět zvyšují výdaje rychlejším tempem.
Snowflake také uvedl, že přijetí jeho AI asistenčních produktů se mezikvartálně více než zdvojnásobilo, což posiluje názor, že firemní zákazníci aktivně investují do softwarové infrastruktury nativní pro AI.
Investoři vidí Snowflake jako vítěze éry AI
Výsledky jsou obzvlášť důležité, protože mnoho investorů se obávalo, že generativní AI může narušit tradiční obchodní model SaaS. Tyto obavy v posledním roce vedly k oslabení několika softwarových akcií.
Zpráva Snowflake tento narativ zpochybňuje. Namísto toho, aby AI nahrazovala SaaS platformy, výsledky společnosti naznačují, že firmy aktivně hledají cloudová AI datová řešení schopná zvládat rozsáhlé AI workloady a agentní AI aplikace.
Masivní dohoda s AWS byla také interpretována jako silné vyjádření důvěry v budoucí poptávku. Snowflake se zavázal utratit 6 miliard USD za infrastrukturu Amazonu a AI čipy během příštích pěti let — což je úroveň investic, která signalizuje, že management očekává výrazný budoucí růst workloadů souvisejících s AI.
Silná zpráva, ale ocenění zůstává náročné
Navzdory mimořádně býčí reakci trhu zůstávají někteří investoři opatrní ohledně ocenění. Po rally se Snowflake obchoduje s velmi vysokým poměrem ceny k tržbám kolem 17, což ponechává jen malý prostor pro provozní zklamání. Společnost se zjevně opět dostává do silnější růstové fáze, podporované zrychlující poptávkou po AI a zlepšujícími se trendy ve výdajích zákazníků. Po tak prudké rally však může být velká část pozitivních zpráv již započítána v ceně akcie. Prozatím výsledková zpráva Snowflake představuje jeden z dosud nejjasnějších signálů, že vybrané SaaS společnosti mohou v éře AI stále prosperovat — a potenciálně dokonce zrychlit růst.
Zdroj: xStation5
Snowflake letí o 35 %: dohoda s AWS za 6 miliard mění AI cloud📈
Uklidňuje Barclays investory ohledně akcií Ferrari❓
Akcie Photronics propadají o 30 % po slabé výsledkové zprávě za 1. čtvrtletí 📉
Tato AI akcie vzrostla za 18 měsíců o 1000 % 📈 Je „nízké ocenění“ cyklickou pastí?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.