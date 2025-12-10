BREAKING: BoC ponechala úrokové sazby beze změny🔎CAD reaguje tlumeně

Rozhodnutí Bank of Canada: 2,25 % (Odhad: 2,25 %, Předchozí: 2,25 %)
- Bank of Canada ponechala úrokové sazby beze změny s tím, že udržení nákladů na financování na současné úrovni je stále vhodné k omezení dopadů obchodní války.
- Ekonomika se zdá být odolnější, než se původně předpokládalo, nicméně přetrvávající nevyužitá kapacita nadále udržuje inflaci blízko 2% cíle banky.
- Banka zopakovala, že současná sazba je přibližně na správné úrovni a že „je připravena reagovat, pokud se výhled změní“.
Podle Bank of Canada stávající podmínky nadále pomáhají omezovat škody způsobené obchodní válkou se Spojenými státy.
- Kanadská ekonomika se ukazuje jako odolnější, než se původně myslelo, ale centrální banka stále vnímá přetrvávající ekonomické rezervy, což pomáhá udržet inflaci v blízkosti 2% cíle.
- Měnová autorita hodnotí aktuální úroveň sazeb jako „vhodnou,“ pokud zůstane v platnosti říjnová prognóza.
- Přesto banka zůstává připravena jednat, pokud by se ekonomický výhled zhoršil.
- Poslední data ukazují silné oživení: za poslední tři měsíce bylo vytvořeno 181 000 nových pracovních míst a ve 3. čtvrtletí HDP rostlo anualizovaně o překvapivých 2,6 %.
- Guvernér BoC Macklem uvedl, že revidovaná data HDP za roky 2022–2024 naznačují, že ekonomika byla před uvalením nových amerických cel ve zdravější kondici, než se čekalo.
- Navzdory lepším údajům banka stále věří, že střednědobé tempo růstu zůstává umírněné a inflace by měla v roce 2026 zůstat blízko cílové úrovně.
- Příští projekce banky budou zahrnovat první federální rozpočet premiéra Marka Carneyho, který by podle banky mohl podpořit jak poptávku, tak nabídku v ekonomice.
- Nejistotu dále zvyšuje nadcházející revize obchodní dohody NAFTA/USMCA a přizpůsobování ekonomiky vyšším clům.
- Banka také upozornila, že výrazná volatilita v obchodních a HDP datech ztěžuje posouzení skutečného tempa ekonomiky.
- Trh práce vykazuje známky zlepšení: nezaměstnanost klesá a zaměstnanost roste, i když firmy v sektorech citlivých na obchod zůstávají opatrné.
Měnový pár USDCAD po rozhodnutí BoC částečně odevzdal předchozí zisky.
Zdroj: xStation5
