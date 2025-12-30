⏫Rally stříbra a zlata před zápisem FOMC

- Obrat na trzích s kovy: Zlato a stříbro výrazně korigují směrem vzhůru před zveřejněním zápisu z FOMC, čímž obracejí výprodej, který vyvolalo zvýšení maržových požadavků na burze COMEX.
- Rozdělení ve Fedu: Investoři hledají známky vnitřního nesouladu uvnitř FOMC, zejména v souvislosti s oslabením trhu práce a blízkostí k neutrální sazbě.
- Výhled pro rok 2026: Jestřábí tón v zápisu by mohl signalizovat předčasné ukončení cyklu uvolňování měnové politiky, což by v příštím roce znamenalo významné riziko pro trh s drahými kovy.
Dvě hodiny před koncem obchodování na Wall Street probíhá výrazné zotavení napříč celým segmentem drahých kovů, které je doprovázeno i růstem průmyslových kovů. Jedná se o prudký obrat v sentimentu po včerejším agresivním výprodeji, který odstartoval strach ze zvýšených maržových požadavků na COMEXu. Současný růst naznačuje, že se investoři připravují na dnešní zveřejnění zápisu z posledního zasedání Fedu.
Klíčový kontext prosincového rozhodnutí Fedu:
- Neshody uvnitř výboru: Ačkoli Fed 10. prosince snížil sazby o 25 bazických bodů, jak se očekávalo, rozhodnutí nebylo jednomyslné, což signalizuje narůstající odpor uvnitř výboru.
- Trh práce jako spouštěč: Investoři sázejí na to, že zápis potvrdí obavy Jeromea Powella ohledně podmínek na trhu práce, což by mohlo ospravedlnit rychlejší a hlubší snižování sazeb, než se očekávalo v polovině roku.
Tón oficiálního prohlášení a následné tiskové konference upozornil na přetrvávající inflační rizika, byť s výhradou, že dopady celních opatření mohou být přechodné. Fed nyní čelí výzvě naplnit svůj duální mandát – tlumit inflaci a zároveň chránit trh práce. Pokud zápis potvrdí odhady, že růst zaměstnanosti byl nadhodnocen přibližně o 60 000 pracovních míst, mohl by trh přijmout silný prorůstový impuls.
Možné scénáře vývoje po zveřejnění zápisu:
- Holubičí scénář: Pokud zápis potvrdí, že prioritou je zachování zaměstnanosti, lze očekávat pokračující oslabení dolaru, růst cen kovů a akcií a zvrat posledních ztrát.
- Jestřábí scénář: Pokud diskuse ukáže, že výbor považuje neutrální sazbu za dosaženou, může dolar posílit, což prohloubí pokles na Wall Street a znovu vyvolá tlak na prodej zlata a stříbra.
Význam dnešního zápisu je umocněn viditelným rozporem uvnitř FOMC. Zatímco tiskové konference reflektují především pohled předsedy, zápis odhalí obtížnost dosažení konsenzu. Další nejistotu přináší blížící se změna ve vedení Fedu – jméno nástupce předsedy má být oznámeno na začátku roku 2026 a budoucnost Jeromea Powella ve funkci guvernéra zůstává nejasná.
Strategické poznatky pro trh s kovy:
- Měnová politika nad geopolitikou: Ačkoli fyzické faktory podporují drahé kovy, hlavním motorem býčího trhu byl obrat Fedu v srpnu.
- Riziko zpomalení: Předčasné ukončení cyklu uvolňování měnové politiky by mohlo být hlavní překážkou růstu cen stříbra a zlata v roce 2026.
Technický výhled
Stříbro dnes posiluje o více než 5 % a vrací se k úrovni 76 USD za unci, čímž testuje přibližně střed včerejší medvědí svíčky. Cena zároveň prorazila úroveň 23,6% Fibonacciho retracementu poslední rostoucí vlny. Pokud se stříbro po zveřejnění zápisu udrží nad touto úrovní, zůstává býčí výhled zachován. Naopak výrazný knot na denní svíčce by naznačil návrat k hlubší korekci.
Zlato dnes zaostává za stříbrem a naráží na rezistenci na úrovni 23,6% Fibonacciho retracementu. Oblast poptávky mezi 25denním a 50denním klouzavým průměrem, stejně jako hladina 4 300 USD, však zůstává zachována. Rozšiřující se mezera mezi těmito klouzavými průměry nicméně naznačuje, že krátkodobé nadhodnocení zůstává možné.
