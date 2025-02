BREAKING: NATGAS pokračuje v růstu o 3 % díky chladné předpovědi počasí v USA 📈

NATGAS roste téměř o 3 % díky předpovědi chladného počasí v USA

Futures na zemní plyn (NATGAS) dnes rostou téměř o 3 %, protože předpovědi naznačují, že arktická vzduchová masa z Kanady přinese příští týden výrazné ochlazení na východní pobřeží USA. To otestuje energetické sítě a zvýší poptávku po topných palivech.

Teploty na Velkých pláních v USA klesnou mezi 4–8 °C pod normál do 18. února, přičemž nejvýraznější pokles se očekává v oblasti delty Mississippi. Na východním pobřeží USA mohou být odchylky pod normálem až 4 °C.

Polární vír, pás větrů udržující chladný vzduch v Arktidě, může umožnit přísun mrazivého vzduchu do Kanady a USA. Futures na zemní plyn v USA na tyto vyhlídky reagují dalším růstem. Od začátku měsíce se ceny plynu zvýšily o více než 22 %.

PJM Interconnection LLC, která spravuje energetickou síť od Chicaga po východní pobřeží, vyzvala provozovatele elektráren, aby chránili zařízení před zamrznutím. Nízké teploty by mohly výrazně snížit dodávky plynu a ropy.

Dalším faktorem je potenciální vývoj rozsáhlé bouře v USA, která by mohla ochlazení zesílit. Polární vír se tuto zimu natáhl již podesáté, ale stále se zcela nerozpadl, což může znamenat, že mrazy budou intenzivní, ale krátkodobé. Tento jev částečně způsobuje vysoký tlak nad Aljaškou.

Arktická a severoatlantická oscilace se navíc posunuly do negativních fází, což podporuje příliv chladného vzduchu do Severní Ameriky a Evropy. Ke konci měsíce se očekává oteplení nad normál v západní Kanadě a centrální části USA, přičemž v ostatních oblastech by se teploty měly pohybovat kolem průměru. Nicméně některé části severovýchodu, včetně New Yorku, mohou zůstat chladné.





Ceny plynu rostou pátou seanci v řadě, kontrakt se blíží k důležité rezistenci.