Ranní shrnutí (13.08.2025)

- Ve středu japonské indexy Nikkei 225 a Topix zakončily seanci na nových rekordech, když vzrostly o 1,5 %, resp. 0,9 %. Hang Seng přidal 1,9 %, podpořen optimismem v sektoru nemovitostí a spotřebitelskými dotacemi v Číně. Většina burz v regionu následovala rekordy Wall Street, kde indexy S&P 500 a Nasdaq uzavřely na svých historicky nejvyšších úrovních.
- Indexy S&P 500 (+1,13 %) a Nasdaq (+1,39 %) pokračovaly v rekordních ziscích díky očekávání zářijového snížení úrokových sazeb Fedu. Americký ministr financí Scott Bessent dokonce naznačil možnost snížení sazeb o 50 bb již příští měsíc s odkazem na oslabující trh práce.
- Futures na Euro Stoxx 50 před otevřením peněžního trhu v Evropě vzrostly o zhruba 0,3 %. Vzestupný trend je patrný i u amerických kontraktů, avšak v mnohem menším měřítku.
- Americký dolar pokračuje v konsolidaci po poklesech vyvolaných údaji o CPI. Index DXY klesl na 97,1 bodu. Měnový pár EUR/USD se zastavil pod úrovní 1,1678. USD/JPY (+0,11 %) se odrazil nad 148,10 v reakci na oslabení výrobní inflace v Japonsku.
- Japonská výrobní inflace (PPI) v červenci zpomalila, a to na +0,2 % m/m a +2,6 % r/r, což je pod tempem růstu z května a června. Poklesy hodnot naznačují nákladové tlaky na výrobce a utlumené vyhlídky růstu spotřebitelských cen.
- V Austrálii růst mezd ve druhém čtvrtletí mírně překonal prognózy, když dosáhl 3,4 % r/r oproti očekávaným 3,3 % a udržel tempo růstu z prvního čtvrtletí. Výsledek, který je vyšší než prognózy RBA, může podpořit obavy z přetrvávajících inflačních tlaků a utlumit očekávání hlubšího snížení úrokových sazeb, a to i přes pokles čtvrtletního růstu mezd z 0,9 % na 0,8 %.
- Spojené státy a Čína se dohodly na dalším kole obchodních rozhovorů za dva až tři měsíce, i když zrušení cel na čínské zboží bude záviset na pokroku v omezování toku fentanylu.
- Čína od čtvrtka zavede dočasné antidumpingové clo ve výši 75,8 % na dovoz kanadské řepky, čímž se vyostří obchodní spor, který začal poté, co Ottawa loni zavedla cla na čínské elektromobily.
- Trhy čekají na konečné údaje o CPI z Německa a Španělska, zveřejnění zápisu z jednání Bank of Canada a projevy představitelů Fedu.
- Náladu na kryptotrhu lze označit za smíšenou. Ačkoli ceny Bitcoinu dnes ráno klesly o 0,5 %, Ethereum obnovuje svou dynamickou růstovou dynamiku a získává 1,45 %.
