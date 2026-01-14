BREAKING: Zásoby ropy výrazně vzrostly navzdory očekáváním; Cena ropy si udržuje silné zisky

- Významný nárůst zásob ropy, obrovský nárůst zásob benzínu
- Cena ropy zůstává na vysoké úrovni kvůli nejistotě ohledně Íránu
- Změna zásob ropy: +3,39 mil. barelů (očekávané: -2,2 mil. barelů; předchozí: -3,8 mil. barelů)
- Zásoby benzínu: +8,997 mil. barelů (očekávané: +4,1 mil. barelů; předchozí: +7,7 mil. barelů)
- Zásoby destilátů: -0,029 mil. barelů (očekávané: -0,2 mil. barelů; předchozí: +5,59 mil. barelů)
Pokud jde o zásoby, pozorujeme poměrně zajímavou situaci. Zásoby benzínu zaznamenaly další velmi silný nárůst, který s největší pravděpodobností souvisí s vysokou produkcí rafinérií. To však může také signalizovat omezenou poptávku, i když destiláty – často používané pro účely vytápění – vykazují mírný pokles.
Stojí za zmínku, že ropa posiluje kvůli nejistotě kolem Íránu. Ačkoli Írán sám o sobě není dominantním globálním hráčem, jeho kroky by teoreticky mohly narušit přepravu ropy v této klíčové oblasti na kratší nebo delší dobu. Trh navíc historicky reaguje špatně na napjatou situaci v Perském zálivu, takže zvýšení cen je standardní reakcí.
V minulosti takové cenové výkyvy obvykle trvaly až dva týdny, než došlo k poklesu, pokud nedošlo k dalšímu eskalaci. V této fázi je obtížné posoudit, zda jsme již byli svědky vrcholu této eskalace, nebo zda nás ještě čeká (např. potenciální intervence USA v Íránu).
