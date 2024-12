Ceny ropy zůstávají stabilní navzdory slabé poptávce a novým sankcím vůči Rusku

EU zavádí sankce proti ruské "stínové flotile"

Evropská unie schválila 15. balíček sankcí proti Rusku, zaměřený na přibližně 50 ropných tankerů spadajících do tzv. "stínové flotily." Tyto lodě obcházejí stávající sankce tím, že fungují pod neprůhledným vlastnictvím a často vypínají sledovací systémy. Nová opatření mají těmto plavidlům zamezit přístup do přístavů EU, čímž by se mělo zpřísnit vymáhání sankcí na ruské vývozy ropy.

IEA upravuje prognózy poptávky po ropě

Mezinárodní energetická agentura (IEA) zvýšila prognózu růstu globální poptávky po ropě v roce 2025 na 1,1 milionu barelů denně z předchozích 990 000 barelů denně. Tento růst je připisován očekávaným ekonomickým stimulům v Číně. Nicméně IEA varuje, že trh bude pravděpodobně "komfortně zásobován," s přebytkem 950 000 barelů denně, který by se mohl zvýšit až na 1,4 milionu barelů denně, pokud OPEC+ zruší své aktuální škrty v těžbě.

Reakce trhu

V reakci na tyto události Brent vzrostl o 14 centů na 73,66 USD za barel, zatímco WTI stouplo o 6 centů na 70,35 USD za barel. Tyto mírné zisky odrážejí snahu trhu vyvážit možné omezení nabídky kvůli sankcím a obavy o růst poptávky, zejména z Číny.



Graf cen ropy ukazuje volatilitu na trhu v reakci na zprávy o nových sankcích proti Rusku a obavy ze slabé globální poptávky. Analýza využívá Bollingerova pásma, která indikují míru volatility trhu. Brent crude se drží na 73,45 USD za barel dne 12. prosince 2024. Zdroj: xStation5