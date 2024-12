Ceny zemního plynu v USA rostou díky předpovědím chladného počasí a zvýšené poptávce po LNG

Futures na zemní plyn v USA zaznamenaly výrazný nárůst, podpořený očekáváním trvalejšího chladného počasí v lednu a zvýšenou poptávkou po zkapalněném zemním plynu (LNG).

Předpovědi chladného počasí zvyšují poptávku

Meteorologické modely předpovídají výrazné ochlazení ve východních a středozápadních oblastech USA během prvních dvou týdnů v lednu, což zvyšuje očekávání vyšší poptávky po vytápění. Scott Shelton z TP ICAP uvedl, že počasí v USA bude v následujících 15 dnech velmi chladné, zejména na východě a středozápadě, s náznaky trvalého chladu.

Zvýšená poptávka po LNG a geopolitické faktory

Rozhodnutí Ukrajiny neobnovit smlouvu o tranzitu ruského plynu do Evropy zvyšuje očekávání vyšší poptávky po americkém LNG. Dennis Kissler z BOK Financial uvedl, že spolu s předpověďmi mnohem chladnějšího počasí v USA i Evropě to vytváří nákupní horečku.

Aktuální cenový vývoj

Futures na zemní plyn s dodáním v únoru vzrostly o 20 % na 4,058 USD za milion britských termálních jednotek (mmBtu). Nizozemské futures TTF klesly o 1 % na 47,27 EUR za megawatthodinu.

Očekávaný vývoj v roce 2025

Analytici předpovídají, že americký export LNG vzroste v roce 2025 o 15 % na 14 miliard kubických stop denně díky rozšíření kapacit v zařízeních Plaquemines a Corpus Christi LNG. Ceny na Henry Hub se očekávají těsně pod 3 USD za mmBtu, podpořené rostoucím exportem a silnou domácí poptávkou po energii.

Ceny zemního plynu prudce stoupají na 3,954 USD za mmBtu; EMA (14) a Bollingerova pásma naznačují rostoucí volatilitu díky předpovědím chladného počasí a zvýšené poptávce po LNG. Zdroj: xStation5