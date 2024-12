Ceny zlata klesají, investoři čekají na údaje o zaměstnanosti v USA

Ceny zlata zaznamenaly mírný pokles při ranním obchodování v Evropě, přičemž futures klesly o 0,3 % na 2 667,30 USD za trojskou unci. Tento pohyb odráží obezřetnost investorů před zveřejněním údajů o zaměstnanosti mimo zemědělství v USA, které by mohly poskytnout náhled na budoucí kroky měnové politiky Federálního rezervního systému.

Očekávání trhu ohledně ekonomických ukazatelů z USA

Nadcházející zpráva o zaměstnanosti by měla podle očekávání ukázat nárůst o 200 000 pracovních míst v listopadu, což je významné zlepšení oproti říjnovému nárůstu o pouhých 12 000 pracovních míst. Silnější než očekávaná zpráva by mohla ovlivnit postoj Federálního rezervního systému k úrokovým sazbám, přičemž současné tržní spekulace naznačují 74% pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů tento měsíc.

Technická analýza zlatých futures

Z technického hlediska si futures na zlato udržely pozici nad úrovní podpory 2 640 USD za unci, což naznačuje býčí trend. Index relativní síly (RSI) se znovu dostal do pozitivního teritoria, což naznačuje posilující býčí momentum, které by mohlo vést k dalšímu růstu cen v nadcházejících seancích. Analytici očekávají, že drahý kov by mohl překonat 50denní jednoduchý klouzavý průměr a obnovit svůj rostoucí trend.

Globální faktory ovlivňující ceny zlata

Politické nepokoje ve Francii a Jižní Koreji posílily poptávku po bezpečných aktivech, jako je zlato. Kromě toho posílení amerického dolaru představuje pro poptávku po zlatu výzvu, protože silnější dolar činí zlato dražší pro držitele jiných měn.

Výhled pro investory do zlata

S blížícím se koncem roku je nepravděpodobné, že by došlo k významným investičním rozhodnutím, což vede k krátkodobým tržním aktivitám a některým realizacím zisků. Investorům se doporučuje pečlivě sledovat ekonomické ukazatele z USA a komunikaci Federálního rezervního systému, protože tyto faktory budou hrát klíčovou roli při formování cenového vývoje zlata v blízké budoucnosti.





Analýza cen zlata s použitím Bollingerových pásem (20,2) a RSI na H1 grafu – Graf ukazuje nedávnou konsolidaci kolem 2 640 USD, přičemž RSI naznačuje neutrální momentum a Bollingerova pásma ukazují možnost průlomu. Zdroj: xStation5