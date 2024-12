Ceny zlata pod tlakem před klíčovými údaji z USA a projevem předsedy Fedu Powella

K 4. prosinci 2024 zaznamenaly ceny zlata mírné výkyvy, přičemž spotové zlato se obchodovalo za přibližně 2 649,09 USD za unci, což představuje nárůst o 0,2 %. Tento pohyb je ovlivněn očekávanými ekonomickými daty z USA a projevy představitelů Federálního rezervního systému, které mají trhu poskytnout další směr.

Ekonomické ukazatele z USA a výhled Fedu

Investoři bedlivě sledují situaci na trhu práce v USA, zejména zprávu ADP o zaměstnanosti a nadcházející údaje o nezemědělských mzdách. Podle zprávy ADP bylo v listopadu přidáno 146 000 pracovních míst v soukromém sektoru, což je mírně pod očekáváním. Tato data by mohla ovlivnit rozhodnutí Federálního rezervního systému ohledně úrokových sazeb.

Předseda Fedu Jerome Powell má dnes později vystoupit s projevem, ve kterém se očekává objasnění dalšího směřování měnové politiky centrální banky. Trh momentálně počítá se 69% pravděpodobností snížení sazeb o čtvrt procentního bodu na nadcházejícím zasedání v prosinci.

Technická analýza cen zlata

Z technického hlediska si zlato udržuje býčí trend, pokud se udrží nad úrovní podpory 2 640 USD za unci. Komodita se obchoduje nad 20denním jednoduchým klouzavým průměrem, což naznačuje, že býčí hybnost nabývá na síle. Nejbližší odpor je stanoven na 2 800 USD za unci.

Geopolitické faktory a poptávka po bezpečných investicích

Geopolitické napětí, zejména v oblasti Jižní Asie a eurozóny, zvyšuje atraktivitu zlata jako bezpečného aktiva. Tyto události přispěly k nedávnému růstu cen zlata, neboť investoři hledají stabilitu uprostřed globálních nejistot.

Tržní sentiment a výhled do budoucna

Analytici z J.P. Morgan si udržují pozitivní výhled na zlato a předpokládají, že jeho cena v roce 2025 dosáhne průměrně 2 950 USD za unci. Tato prognóza vychází z očekávání makroekonomických nejistot a možných změn v amerických politikách. Bank of America navíc předpokládá další snížení úrokových sazeb do poloviny roku 2025, což by mohlo ovlivnit ceny zlata.

Ceny zlata jsou aktuálně ovlivněny kombinací ekonomických dat, politiky Federálního rezervního systému a geopolitických událostí. Investorům se doporučuje, aby sledovali tyto faktory, protože pravděpodobně ovlivní výkonnost zlata v blízké budoucnosti.



Analýza cen zlata s použitím Bollingerových pásem (20,2) na H1 grafu – Graf poukazuje na nedávnou volatilitu cen a klíčové úrovně podpory/odporu, které mohou signalizovat budoucí pohyby trhu v reakci na nadcházející údaje z USA. Zdroj: xStation5