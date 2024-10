Ceny zlata se pohybují kolem 2650 dolarů

Zdá se, že ceny zlata se po velmi působivé rallye na historická maxima poněkud zasekly. Na jedné straně vidíme prudký růst cen ropy v důsledku geopolitických rizik. To by mělo být pozitivní i pro ceny zlata. Na druhé straně však sledujeme silnější dolar a klesající ceny dluhopisů - obojí v návaznosti na překvapivě silnou zářijovou zprávu NFP. Rostoucí ceny ropy totiž mohou dále snížit očekávání snížení úrokových sazeb v USA a... vyvinout větší tlak na ceny zlata. Zdá se tedy, že zlato se nachází v poněkud ošemetné situaci. Jistě by kovu prospěly slabší údaje z USA. Nicméně dlouhodobější rally zůstává v platnosti, alespoň prozatím.