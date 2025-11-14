Chevron, Phillips 66 a Total získaly historicky první indický tendr na dovoz amerického LPG

-
Indie přidělila první společný tendr na dovoz LPG z USA pro rok 2026 firmám Chevron, Phillips 66 a TotalEnergies.
-
Objem kontraktu činí 2 miliony tun LPG – cca 48 tankerů.
-
Země plánuje pokrývat 10 % dovozů LPG z USA, čímž snižuje závislost na Blízkém východě.
-
Saúdská Arábie již snížila ceny LPG, aby čelila této nové konkurenci.
-
Zrušení dovozních cel na LPG z USA je součástí širšího obchodního uvolnění mezi Indií a Spojenými státy.
-
Indie udělila svůj první společný dlouhodobý tendr na dovoz zkapalněného ropného plynu (LPG) z USA, a to americkým ropným gigantům Chevron, Phillips 66 a francouzské společnosti TotalEnergies Trading SA. Podle informací z trhu mají společnosti v roce 2026 dodat zhruba 2 miliony tun LPG, což odpovídá asi 48 velmi velkým plynovým tankerům (VLGC).
Strategický obrat Indie: méně závislosti na Blízkém východě
Tento krok je součástí širší snahy Indie diverzifikovat své dodavatelské řetězce a snížit obchodní nerovnováhu s USA. V roce 2024 Indie dovezla asi 65 % své spotřeby LPG, která činila 31 milionů tun, přičemž naprostá většina pocházela ze zemí Blízkého východu – zejména Saúdské Arábie, Kuvajtu, Kataru a SAE.
Zhruba 90 % dodávek zajišťovaly termínované smlouvy s těmito státy. Po oznámení indických plánů na diverzifikaci však Saudi Aramco snížilo oficiální prodejní ceny propanu a butanu na nejnižší úroveň za poslední dva roky, aby si udrželo svůj tržní podíl.
USA jako rostoucí partner v LPG dodávkách
Podle dřívějších informací agentury Reuters plánuje Indie od roku 2026 pokrývat přibližně 10 % svých dovozů LPG z USA. Letos již několikrát využila cenových výhod, kdy USA nabízely výhodnější podmínky kvůli omezené poptávce z Číny, která je zapojená v obchodní válce s Washingtonem.
Tendry umožnily vítězným firmám dodat jednu z každých čtyř zásilek s LPG alternativního původu, což zvyšuje flexibilitu dodavatelského řetězce.
Ekonomicko-politický kontext
Vyšší dovoz z USA také zapadá do snahy o obchodní vyrovnání s Washingtonem, který zavedl 50% dovozní clo na některé indické výrobky. Indie plánuje v rámci širší obchodní dohody zrušit dovozní daň na vybrané americké komodity, včetně LPG, což by mělo dále zvýšit ekonomickou atraktivitu těchto dodávek.
