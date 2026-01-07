Spotify usnadňuje tvůrcům výdělky a rozšiřuje monetizaci video podcastů

-
Spotify snížilo požadavky pro vstup do monetizačního programu, čímž zpřístupnilo výdělky širšímu okruhu tvůrců.
Video autoři mohou nově vydělávat díky přehrávání svých videí předplatiteli bez reklam.
V dubnu budou spuštěny nové nástroje pro správu sponzoringu a možnost publikovat přes externí platformy.
Spotify rozšiřuje svou infrastrukturu o fyzické studio Sycamore Studios a cílí na růst video podcastů.
Spotify oznámilo zásadní změny v systému monetizace pro tvůrce, které mají zjednodušit způsob, jakým podcastoví a video autoři mohou vydělávat prostřednictvím platformy. Tímto krokem firma posiluje svou pozici v konkurenčním prostředí tzv. "tvůrčí ekonomiky" a snaží se přiblížit platformám jako YouTube nebo Netflix.
Snížené požadavky pro monetizaci
Jednou z klíčových novinek je snížení minimálních požadavků, které musí tvůrci splnit, aby mohli začít vydělávat. Nově postačí mít tři publikované epizody, 2 000 hodin poslechu za posledních 30 dní a alespoň 1 000 aktivních posluchačů. To výrazně rozšiřuje přístup k výdělku i pro menší nezávislé tvůrce, kteří dosud na platformě monetizaci nedosáhli.
Spotify tímto krokem reaguje na potřebu otevřít své služby širšímu spektru autorů a podpořit vznik udržitelných tvůrčích podnikání v rámci své platformy.
Nové zdroje příjmů pro video tvůrce
Kromě audia se Spotify zaměřuje i na video podcasty, kde nyní nabídne další formu výdělku. Tvůrci budou moci získávat příjmy z přehrávání svých videí předplatiteli bez reklam, čímž vzniká nový příjmový kanál nezávislý na tradiční reklamě.
V rámci dalšího rozvoje plánuje Spotify na duben spustit nové nástroje pro správu sponzoringu a také možnost publikovat a monetizovat video podcasty i prostřednictvím externích hostovacích platforem.
Podpora studiovou infrastrukturou
Spotify dále oznámilo založení Spotify Sycamore Studios, fyzického prostoru pro tvorbu obsahu, který bude k dispozici vybraným členům partnerského programu. Cílem je snížit náklady na produkci a zároveň zvýšit kvalitu obsahu publikovaného na platformě.
Strategie multimediální transformace
Spotify se tak posouvá od ryze audio platformy k plnohodnotnému multimediálnímu ekosystému, kde video podcasty představují rychle rostoucí segment. Spotřeba video obsahu na platformě významně roste a Spotify jej vnímá jako příležitost k diferenciaci vůči konkurenci a k přilákání širší komunity tvůrců.
