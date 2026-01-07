US Open: Nasdaq pokračuje v růstu📈 Akcie Intel a Eli Lilly prudce rostou

Americký akciový trh dnes zaznamenává zisky, přičemž nejvíce vynikají akcie Eli Lilly (LLY.US) a Intel (INTC.US). Nedávné zvýšení výhledu tržeb ze strany Nvidie zjevně zmírnilo obavy z „technologické bubliny“ a vysokých valuací amerického akciového trhu. Index S&P 500 je však téměř beze změny a index DJIA klesá téměř o 0,4 %.
Dalšími společnostmi, které přitahují pozornost investorů, jsou Applied Digital, Constellation Brands a Caterpillar, a to buď kvůli výsledkům hospodaření, nebo plánovaným prezentacím managementu. Naopak akcie SanDisk oslabují téměř o 3 % poté, co v předchozí seanci posílily o téměř 27 %.
Ekonomická data
- Soukromé mzdy ADP v USA vykázaly o něco slabší růst zaměstnanosti, než se očekávalo.
- Tovární objednávky v Neico poklesly výrazněji, než se předpokládalo.
- Data JOLTS ukázala nižší počet volných pracovních míst.
- Index ISM pro sektor služeb naopak překonal očekávání.
Po zprávách, že Venezuela dodá do USA 30 až 50 milionů barelů dříve sankcionované ropy, zůstávají ceny ropy na světových trzích blízko hranice 60 USD za barel. Zvýšená nabídka z Venezuely by mohla prohloubit stávající downtrend v cenách ropy a vyvážit zisky způsobené geopolitickým napětím. Nižší ceny ropy podporují růst akciového trhu a zmírňují inflační tlaky.
Zdroj: xStation5
US100 (H1 interval)
Zdroj: xStation5
Eli Lilly na vítězné vlně
Akcie Eli Lilly posilují téměř o 4 % díky zprávám o akvizici společnosti Ventyx Biosciences, přičemž hodnota této dohody by podle informací mohla přesáhnout 1 miliardu USD. Oznámení o transakci by mohlo přijít velmi brzy.
O společnosti Ventyx Biosciences:
- Vyrábí léky zaměřené na imunologická a zánětlivá onemocnění.
Cíle akvizice pro Eli Lilly:
- Vývoj nových terapií pro zánětlivá onemocnění střev, včetně Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy.
- Léčba Parkinsonovy choroby.
- Léky na kardiovaskulární problémy související s obezitou.
Po oznámení transakce akcie Ventyx v poobchodní fázi vzrostly o více než 50 %, což odráží optimismus investorů. Ani Eli Lilly, ani Ventyx se zatím k dalšímu komerčnímu rozvoji nevyjádřily. Tato akvizice zapadá do strategie společnosti Eli Lilly rozšířit své aktivity nad rámec segmentů diabetu a obezity a posílit svou pozici v oblasti imunologie a neurověd. Akcie dnes dosahují téměř historických maxim.
Zdroj: xStation5
Akcie Intel prudce rostou
Akcie společnosti Intel rostou téměř o 7 % po zprávách o novém procesoru a platformě zaměřené na hraní.
- Intel vyvíjí specializovaný herní procesor.
- Současně pracuje na širší herní platformě, která kombinuje hardware a software.
- Platforma bude postavena na procesorech řady Intel Core Series 3 a tvoří základ nové herní řady.
- Společnost si klade za cíl posílit svou konkurenční pozici vůči AMD a Nvidii, které své herní procesorové portfolio rozšiřují již řadu let.
- Intel očekává, že využije rostoucí poptávku po vysoce výkonném herním hardwaru.
Investoři vnímají tento plán jako slibný a potenciální motor růstu v herním segmentu. Další podrobnosti o procesoru a platformě mají být zveřejněny později v tomto roce.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Dolar dominuje měnovému trhu, roste pravděpodobnost zásahu USA v Íránu (13. 01. 2026)
Powellova sázka zpochybněna❗️ USD posiluje po komentářích šéfa Fedu ze St. Louis 💸
Caterpillar nepřekročil $300 mld tržní kapitalizaci – ale akcie stále rostou
Pentagon investuje 1 miliardu USD do raketového byznysu společnosti L3Harris
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.