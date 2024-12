Čína hlásí zpomalení exportu a pokles importu v listopadu 2024

Čínský zahraniční obchod zaznamenal v listopadu 2024 výrazné zpomalení, což poukazuje na možné oslabení obchodní aktivity i v dalších měsících. Data zveřejněná čínskými úřady ukazují, že růst exportu se zpomalil a import klesl více, než se očekávalo. Tento trend přichází v době, kdy se Čína snaží oživit svou ekonomiku, která čelí vnitřním i mezinárodním výzvám.

Čínský export meziročně vzrostl o 6,7 %, což je výrazný pokles oproti říjnovému růstu o 12,7 %. Očekávání trhu přitom naznačovala růst přes 8 %. Import do země klesl meziročně o 3,9 %, což odráží slabší domácí poptávku, jak v průmyslu, tak mezi spotřebiteli. Tento vývoj vedl k nárůstu obchodního přebytku na 97,4 miliardy USD.

Export do Spojených států vzrostl o 8 %, což naznačuje stabilní poptávku z amerického trhu. Export do Evropské unie se zvýšil o 7,2 %, přestože ekonomiky v EU čelí zpomalení. Na druhé straně export do Ruska v listopadu poklesl o 2,6 % oproti říjnu, kdy vzrostl o 27 %. Tento pokles může být částečně způsoben sankcemi USA vůči čínským firmám, které jsou obviněny z podpory ruských vojenských operací.

Spotřebitelská inflace v Číně v listopadu klesla na 0,2 %, což je méně než říjnových 0,3 %. Nižší inflace byla především výsledkem poklesu cen potravin. Na druhé straně průmyslová aktivita vykazuje známky oživení. Index nákupních manažerů (PMI) vzrostl na 50,3 bodu, což je nejvyšší hodnota za posledních sedm měsíců a značí mírnou expanzi v sektoru.

I přes snahy vlády o podporu růstu čelí čínská ekonomika značným výzvám. Slabší domácí poptávka, klesající investice a geopolitické napětí s hlavními obchodními partnery, jako jsou Spojené státy, ovlivňují stabilitu trhu. Exportní odvětví však stále hrají klíčovou roli při udržení hospodářského růstu.

Zpomalení růstu čínského exportu a pokles importu podtrhují nejistotu ohledně globálního hospodářského oživení. Čínská vláda bude pravděpodobně pokračovat v zavádění opatření na podporu domácí poptávky a stabilizaci trhu, aby minimalizovala rizika dalšího zpomalení. Tyto údaje jsou však varováním, že čínská ekonomika čelí obtížnému období, které může ovlivnit i globální trhy