Čína před pařížskými jednáními přitvrzuje: obchodní spor s USA znovu eskaluje

Čína odmítla americké vyšetřování kvůli nadměrným kapacitám a hrozí protiopatřeními.
Spor přichází těsně před novým kolem jednání mezi USA a Čínou v Paříži.
Jednání mají připravit půdu pro schůzku Trump–Si Ťin-pching v Pekingu.
Obchodní vztahy zůstávají i přes předchozí příměří nadále napjaté.
Čína ostře kritizovala nové americké obchodní vyšetřování zaměřené na údajné nadměrné kapacity a možné využívání nucené práce. Podle čínského ministerstva obchodu nemají Spojené státy právo jednostranně určovat, zda obchodní partner vytváří nadprodukci, a následně na základě takového závěru zavádět restriktivní opatření. Peking zároveň uvedl, že si vyhrazuje právo přijmout protiopatření na obranu svých zájmů.
Napětí přichází jen krátce před dalším kolem obchodních jednání mezi oběma zeměmi, které mají začít o víkendu v Paříži. Čínskou delegaci povede vicepremiér He Lifeng, zatímco za Spojené státy by se měli jednání účastnit ministr financí Scott Bessent a obchodní zmocněnec Jamieson Greer. Setkání ve Francii má připravit půdu pro plánovanou návštěvu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu na konci března, kde by se měl sejít s prezidentem Si Ťin-pchingem.
Nové americké prověrky tak znovu komplikují už tak citlivé vztahy mezi Washingtonem a Pekingem. Jde už o šesté kolo vyjednávání od doby, kdy Trump loni zvýšil cla vůči Číně. Peking tehdy reagoval omezením vývozu kritických nerostů a vlastními cly, což vzájemné obchodní bariéry vyhnalo na prakticky neúnosnou úroveň.
Ačkoli pozdější příměří a summit lídrů v Jižní Koreji vedly k částečnému zmírnění většiny opatření, současný spor ukazuje, že obchodní vztahy mezi dvěma největšími ekonomikami světa zůstávají velmi křehké. Trhy tak budou sledovat, zda pařížská jednání přinesou uklidnění situace, nebo naopak další zostření rétoriky.
