Americká blokáda Íránu: uklidnění na ropě může být jen dočasné 🛢️

- USA zahájily blokádu íránských přístavů, čímž zvýšily napětí kolem Hormuzského průlivu.
- Cena ropy sice klesla pod 100 USD, ale trh zůstává velmi citlivý na další vývoj.
- Naději drží pokračující diplomatické kontakty mezi Washingtonem a Teheránem.
- Největším rizikem pro investory zůstává možné rozšíření konfliktu a narušení globálních dodávek energií.
- USA zahájily blokádu íránských přístavů, čímž zvýšily napětí kolem Hormuzského průlivu.
- Cena ropy sice klesla pod 100 USD, ale trh zůstává velmi citlivý na další vývoj.
- Naději drží pokračující diplomatické kontakty mezi Washingtonem a Teheránem.
- Největším rizikem pro investory zůstává možné rozšíření konfliktu a narušení globálních dodávek energií.
Spojené státy zahájily blokádu íránských přístavů, čímž výrazně zvýšily napětí v oblasti Perského zálivu. Trh okamžitě začal znovu řešit otázku energetické bezpečnosti, protože právě přes Hormuzský průliv před vypuknutím konfliktu proudila téměř pětina světových dodávek ropy a plynu. Přesto cena ropy v úterý klesla pod 100 USD za barel, jelikož investoři stále doufají v diplomatické řešení.
Určitou úlevu přinesly zprávy o pokračujících kontaktech mezi Washingtonem a Teheránem. Ačkoli víkendová jednání v Islámábádu skončila bez dohody, američtí představitelé uvedli, že komunikace pokračuje a stále existuje prostor pro posun. Prezident Donald Trump zároveň prohlásil, že Írán má zájem o dohodu, avšak USA nepřipustí žádné ujednání, které by Teheránu umožnilo získat jadernou zbraň.
Situace v Hormuzském průlivu zůstává mimořádně citlivá. Írán po začátku války omezil plavbu tak, že průjezd povoloval pouze pod svou kontrolou a za poplatek. Washington na to reagoval blokádou íránských lodí a hrozbou zásahu proti rychlým útočným člunům. Podle dat o lodní dopravě přitom v úterý průlivem proplul první tanker od začátku americké blokády, což ukazuje, že obchodní doprava se zcela nezastavila, ale její fungování je nyní zatíženo mimořádným geopolitickým rizikem.
Dalším problémem pro trhy je slabá mezinárodní podpora amerického postupu. Země NATO včetně Británie a Francie se od účasti na blokádě distancovaly a zdůraznily potřebu znovu otevřít námořní trasu. To zvyšuje nejistotu, zda se podaří situaci stabilizovat rychle a koordinovaně.
Křehké příměří navíc působí stále méně jistě. Írán označil americká omezení lodní dopravy za pirátství a pohrozil odvetou vůči přístavům v Perském zálivu. Současně pokračují boje i v širším regionu, zejména v Libanonu, kde Izrael dál útočí na cíle spojené s Hizballáhem. Trhy tak vedle cen ropy sledují i riziko další regionální eskalace.
Z investorského pohledu je nyní klíčové, že ropa navzdory dramatickému vývoji zatím nereaguje dalším prudkým růstem. To naznačuje, že část trhu stále věří v diplomacii a v omezené trvání nejtvrdších opatření. Pokud by ale došlo k narušení širší lodní dopravy nebo k rozpadu příměří, mohou se ceny energií rychle vrátit k růstu a znovu zesílit tlak na inflaci i akciové trhy.
Graf OIL (H1)
Cena ropy se aktuálně pohybuje kolem 98,41 USD a nachází se v těsné blízkosti důležité Fibonacciho úrovně 38,2 % na ceně 98,61 USD. Trh se po předchozím poklesu od oblasti 103,66 USD snaží stabilizovat, ale zatím nevysílá jednoznačně silný signál obratu. Aktuální cena se drží mírně pod klouzavými průměry EMA 50 (98,99 USD) i SMA 100 (98,66 USD), což naznačuje, že krátkodobě mají stále navrch spíše prodejci. Williams %R se pohybuje kolem -72, což ukazuje na slabší tržní dynamiku a stále zvýšený tlak na spodní hraně krátkodobého pásma. Současně Momentum na hodnotě 97,05 zůstává pod neutrální úrovní 100, takže ani tento ukazatel zatím nepotvrzuje návrat výraznější síly kupců. To podporuje opatrný výhled, podle kterého trh potřebuje nejprve přesvědčivě překonat rezistenční oblast v okolí 98,6 až 99,0 USD.
Pokud by se ropě podařilo dostat nad tuto zónu, mohl by se otevřít prostor pro růst k úrovni 101,14 USD, což odpovídá 50% Fibonacciho retracementu. Ještě výše pak leží další významná rezistence na 103,66 USD. Naopak v případě odmítnutí současných úrovní může trh znovu zamířit k 95,49 USD, a pokud by tato podpora nevydržela, ve hře by byl návrat až k oblasti 90,45 USD.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.