Drahé kovy znovu v červených číslech 📉 zlato a stříbro pod tlakem poptávky po dolaru 🟡

Futures na drahé kovy vstoupily do nového týdne výrazným poklesem a umazaly většinu opatrných zisků z minulého týdne. Zlato dnes oslabuje přibližně o 1,1 %, zatímco stříbro ztrácí kolem 3 %. Chaos kolem příměří na Blízkém východě znovu zhoršuje náladu investorů a podporuje poptávku po americkém dolaru jako bezpečném přístavu.
Na začátku dnešní seance se zlato propadlo o 3 % na přibližně 4 630 USD za unci poté, co hlavní americký vyjednavač, viceprezident JD Vance, oznámil kolaps jednání s Íránem. Po krachu rozhovorů Donald Trump oznámil námořní blokádu Hormuzského průlivu s účinností od 16:00 a slíbil „okamžitou likvidaci íránských lodí“, které by se pokusily blokádu prolomit.
Zlato našlo podporu na 100denním exponenciálním klouzavém průměru EMA100, tmavě fialová linie, ale rezistence na EMA30, světle fialová linie, dál brání skutečnému proražení sestupného trendu. Zdroj: xStation5
Ztroskotaná jednání ničí naděje na návrat ke status quo
Íránská strana obvinila USA z „maximalistického“ postoje při jednáních, přičemž hlavním sporným bodem nadále zůstává otázka obohacování uranu. Podle íránského ministra zahraničí bylo dosaženo výrazného pokroku, Spojené státy však podle něj údajně neustále měnily své podmínky, což nakonec vedlo ke krachu rozhovorů.
Obnovená eskalace konfliktu vynesla cenu ropy Brent nad hranici 100 USD, aktuálně +7,5 % na 101 USD. Trh na chvíli pocítil úlevu po zprávě listu New York Post, podle níž Írán zvažoval zastavení svého jaderného programu. Autoři však později upřesnili, že zpráva vycházela z návrhu JD Vance, nikoli z nového vývoje.
Kontrakty na zlato a stříbro sice umazaly část ranních ztrát, ale nový nárůst geopolitické nejistoty spustil učebnicový útěk k dolaru. Riziko dlouhodobějšího uzavření Hormuzského průlivu současně zvyšuje riziko trvale vyšších cenových tlaků, což by mohlo Fed donutit k jestřábějším krokům. Udržování úrokových sazeb na relativně vysokých úrovních však zároveň snižuje atraktivitu komodit ve srovnání s aktivy, jako jsou dluhopisy, zejména při současných valuacích.
Návrat růstu cen ropy se shoduje s návratem poptávky po dolaru. Omezené zisky USDIDX dnes ale naznačují značnou nejistotu ohledně dalšího vývoje konfliktu po zhroucení jednání. Zdroj: xStation5
