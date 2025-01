Čína údajně sleduje německé automobilky v souvislosti s problémy v průmyslu

Čína se možná chystá převzít německé automobilové továrny určené k uzavření, čímž by mohla rozšířit svůj vliv v evropské výrobě. Zdroje obeznámené s uvažováním čínské vlády agentuře Reuters sdělily, že zvláštní zájem je o závody společnosti Volkswagen, což signalizuje snahu Číny prohloubit své zapojení do prestižního německého automobilového odvětví.

Tyto spekulace navazují na zprávy, že čínský výrobce elektromobilů (EV) Nio jedná o koupi bruselské továrny Audi, která má být uzavřena do konce února po neúspěšných pokusech o získání kupce. Generální ředitel společnosti Nio William Li však tato tvrzení popřel.

Volkswagen, největší světový výrobce automobilů a symbol německé průmyslové síly od svého založení v roce 1937, zvažuje uzavření tří továren kvůli finančním tlakům, včetně klesajícího prodeje elektromobilů. Společnost již zavedla úsporná opatření, včetně propouštění zaměstnanců a snižování platů.

Rostoucí zájem Číny o evropskou výrobu

Pokud čínské firmy přistoupí k akvizici německých továren, bude to znamenat významný krok v čínských investicích v Evropě, které již expandovaly do odvětví, jako jsou telekomunikace a robotika. Založení výroby automobilů v Německu by rovněž umožnilo čínským výrobcům elektromobilů obejít vysoká dovozní cla Evropské unie na elektromobily vyrobené v Číně.

V červenci EU zvýšila cla na čínské elektromobily a ke stávajícímu 10% clu přidala nová cla v rozmezí od 17,4 % do 37,6 %. Tato opatření, jejichž cílem je omezit příliv levných čínských elektromobilů, se dotkla zejména modelů MG, které vlastní společnost SAIC a které nyní čelí clu blížícímu se 50 %.

Výrobou vozidel v Německu by se čínské společnosti mohly těmto clům vyhnout, což by výrazně zvýšilo jejich konkurenceschopnost a zároveň představovalo vážnou výzvu pro evropské výrobce automobilů.

Politické a hospodářské důsledky

Očekává se, že potenciální převzetí německých továren čínskými firmami vyvolá politické napětí. Zdroj z německého ministerstva zahraničí označil Čínu za „systémového soupeře“ v reakci na její rostoucí vliv na světových trzích. Míra zapojení čínské vlády do takových akvizic zůstává nejistá, ale je známo, že Peking na velké investice v zahraničí pečlivě dohlíží.

Tento vývoj podtrhuje strategické soupeření mezi Čínou a Evropou na trhu s elektrickými vozidly, protože rostoucí přítomnost Číny v evropské výrobě hrozí přetvořením konkurenčního prostředí.