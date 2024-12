Čína zahájila antimonopolní vyšetřování Nvidie: akcie reagují poklesem

Čínský trh s technologiemi zažívá další otřes. Čínský státní úřad pro regulaci trhu (State Administration for Market Regulation, SAMR) zahájil vyšetřování společnosti Nvidia Corp pro podezření z porušení tamního antimonopolního zákona.

Vyšetřování se zaměřuje na možné porušení podmínek, které Nvidia přijala při akvizici společnosti Mellanox Technologies Ltd v roce 2020. Tento krok přichází krátce poté, co Spojené státy zpřísnily exportní kontroly na pokročilé čipy a vybavení pro jejich výrobu směřující do Číny, což vyvolalo odvetné kroky ze strany Pekingu.

Reakce trhu na sebe nenechala dlouho čekat. Akcie Nvidie od rána o zhruba 2 % na hranici 142 USD.

Tato situace zdůrazňuje rostoucí napětí mezi USA a Čínou v technologickém sektoru, kde se obě velmoci snaží chránit své strategické zájmy a posílit domácí průmysl. Pro Nvidii, která je klíčovým hráčem na poli umělé inteligence a pokročilých čipů, představuje čínské vyšetřování významnou výzvu s potenciálními dopady na její globální operace.