Circle a Coinbase rostou poté, co senátní kompromis uvolnil cestu kryptoměnovému zákonu

Akcie Circle a Coinbase 4. května rostly poté, co američtí zákonodárci představili upravené znění pravidel pro stablecoiny, které zřejmě odstraňuje klíčovou překážku pro senátní zákon o struktuře kryptoměnového trhu. Circle v intradenním obchodování rostl o 15,6 % na 115,25 USD, zatímco Coinbase přidával 6,3 % na 203,38 USD. Za pohybem stál kompromis, který by zablokoval úročení stablecoinových zůstatků ve stylu bankovních vkladů, ale zároveň by ponechal některé odměny navázané na skutečné využívání platforem.
Upravená pravidla pro stablecoiny zmírnila hlavní sporný bod
Coinbase 1. května uvedl, že vyjednavači dosáhli dohody u jedné z nejspornějších částí legislativy. Banky se stavěly proti znění, které by mohlo kryptofirmám umožnit nabízet výnosové produkty navázané na stablecoiny konkurující bankovním vkladům, zatímco kryptospolečnosti tvrdily, že potřebují prostor pro zákaznické odměny. Kompromisní znění podle zpráv zakazuje odměny ekonomicky podobné úroku z vkladu, ale zachovává část pobídek navázaných na aktivitu uživatelů.
Širší návrh CLARITY Act má vytvořit jasnější regulatorní rámec pro digitální aktiva a určit, jak se má dohled rozdělit mezi americké úřady včetně Securities and Exchange Commission (SEC) a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Vyřešení otázky stablecoinových odměn by tak mohlo po měsících zpoždění pomoci posunout zákon dál v Senátu.
Proč Circle a Coinbase reagovaly tak výrazně
Upravené znění má přímý význam pro obě firmy. Circle je emitentem USDC, jednoho z největších stablecoinů, zatímco Coinbase má významnou expozici vůči stablecoinové aktivitě a dlouhodobě tvrdí, že uživatelské odměny jsou důležité pro adopci. Investoři zřejmě kompromis čtou jako signál, že Washington může pro stablecoiny stále schválit použitelný regulatorní rámec namísto tvrdší varianty, která by omezila růst spojený s odměnami.
Trhy nyní budou sledovat, zda Senát návrh posune k markup a hlasování, a jak regulátoři nakonec vymezí, které formy odměn zůstanou povolené. Pro Circle a Coinbase bude klíčové, zda kompromis vydrží v legislativním procesu a promění se v jasnější cestu pro adopci stablecoinů v USA.
Koupí GameStop eBay? Čísla naznačují opak
D-Wave v dubnu vzrostl o 40 %, když uvedení Isingu od Nvidie oživilo obchodování s kvantovými akciemi
Amazon otevírá Supply Chain Services všem firmám a rozšiřuje byznys mimo vlastní marketplace
Bitcoin poprvé od ledna překonal 80 000 USD, podporuje ho stabilnější poptávka po ETF
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.