Bitcoin poprvé od ledna překonal 80 000 USD, podporuje ho stabilnější poptávka po ETF

Bitcoin 4. května krátce vzrostl nad 80 000 USD a dostal se tak na nejvyšší úroveň od 31. ledna, než později během dne klesl zpět směrem k 79 000 USD. Pohyb přišel v době, kdy investoři dál posílají peníze do amerických spotových bitcoinových ETF a širší sentiment na trzích zůstává příznivý, přičemž asijské akcie se rovněž držely poblíž rekordních úrovní.
Příliv peněz do ETF podporuje oživení
Data sledovaná společností Farside ukázala, že americká spotová bitcoinová ETF zaznamenala 1. května čistý příliv 629,8 milionu USD, po menším čistém přílivu 23,5 milionu USD dne 30. dubna. To naznačuje, že institucionální poptávka se po volatilním prvním čtvrtletí zlepšila a pomáhá bitcoinu zotavit se z výrazné slabosti z počátku roku.
Nejnovější pohyb je důležitý i proto, že bitcoin na konci ledna během širšího výprodeje kryptoměn spadl pod 80 000 USD. Reuters 4. května uvedl, že bitcoin byl téměř beze změny na úrovni 79 044 USD poté, co se dříve obchodoval nad 80 000 USD, což ukazuje, že se trh nyní snaží udržet hladinu, která v posledních týdnech fungovala jako rezistence.
Co budou trhy sledovat dál
Klíčovou otázkou nyní je, zda bitcoin dokáže na průraz navázat, nebo zda se ukáže, že bez silnějšího pokračování spotové poptávky šlo jen o dočasný pohyb. Trhy budou zároveň sledovat další data o tocích do ETF, širší ochotu investorů podstupovat riziko a případné změny očekávání ohledně sazeb, které zůstávají důležitými faktory pro ceny kryptoměn.
