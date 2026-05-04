D-Wave v dubnu vzrostl o 40 %, když uvedení Isingu od Nvidie oživilo obchodování s kvantovými akciemi

Akcie D-Wave Quantum v dubnu vzrostly přibližně o 40,5 %, když posílily z 14,43 USD dne 31. března na 20,28 USD dne 30. dubna. Velká část pohybu přišla 15. dubna, kdy titul vyskočil o 22,6 % poté, co nové open-source AI modely Ising od Nvidie znovu přitáhly pozornost ke kvantovým akciím. Rally zároveň přišla na pozadí silnějšího komerčního vývoje D-Wave po výrazném růstu tržeb a zrychlení bookings. Zdroj: xStation5
Co stálo za růstem
Nvidia uvedla, že její rodina modelů Ising má pomoci výzkumníkům a firmám zlepšit kalibraci kvantových procesorů a opravu chyb, tedy dvě z hlavních překážek na cestě k užitečnějším kvantovým systémům. Toto oznámení spustilo širší rally v celém sektoru, přičemž Reuters uvedl, že D-Wave zakončil 15. duben růstem o 22,6 %, zatímco Rigetti přidal více než 13 %.
U D-Wave dávala reakce trhu smysl, protože firma je silně spojena s optimalizačními úlohami, tedy oblastí, kde lepší hybridní AI-kvantové nástroje mohou rozšířit reálné využití. Pohyb nebyl spojen s žádným zásadním novým produktem D-Wave oznámeným v ten den, ale spíše s obnoveným optimismem investorů, že kvantový hardware a software by se mohly komerčně prosadit dříve, než se dříve čekalo.
Proč investoři dál sledovali D-Wave
D-Wave vstupoval do dubna se silnějším byznysovým momentem než řada konkurentů. Společnost uvedla, že celoroční tržby za rok 2025 vzrostly o 179 % na 24,6 milionu USD a že bookings za první čtvrtletí 2026 k 25. únoru přesáhly 32,8 milionu USD, k čemuž přispěl nákup systému za 20 milionů USD ze strany Florida Atlantic University a dvouletá smlouva QCaaS za 10 milionů USD s firmou z žebříčku Fortune 100.
Společnost také zakončila rok 2025 s rekordní hotovostí a obchodovatelnými cennými papíry ve výši 884,5 milionu USD a dokončila akvizici Quantum Circuits, čímž rozšířila svou platformu o annealing i gate-model kvantové systémy. To pomáhá vysvětlit, proč investoři byli ochotni přehlížet pokračující ztráty a více se soustředit na komerční trakci a strategické postavení firmy.
Trhy nyní budou sledovat výsledky D-Wave za první čtvrtletí 2026 dne 12. května a první investor day 1. června, které mají ukázat, zda se bookings proměňují v tržby a zda dubnová rally vydrží. Dalším testem pro akcie bude to, zda D-Wave dokáže proměnit rostoucí zájem o kvantové technologie v opakovatelnější podnikový dopyt.
