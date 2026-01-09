Co nám říká nejnovější zpráva NFP?

Interpretace údajů z amerického trhu práce je pro analytiky i investory čím dál složitější úkol. Nejnovější zpráva není výjimkou. Co nám tedy může aktuální NFP report napovědět?
Na první pohled se zpráva jeví jako pozitivní a naznačuje sílu amerického trhu práce na konci roku 2025. Při podrobnějším pohledu však nelze přehlédnout určité nuance a trendy:
- Změna v zaměstnanosti mimo zemědělství (NFP) ukazuje nárůst o 50 tisíc, což je pod tržním očekáváním 60 tisíc a zároveň pokles oproti předchozímu údaji 56 tisíc. Tento údaj sám o sobě není slabý nebo tragický, ale jde o další zpomalení tempa růstu zaměstnanosti. Pro srovnání – údaje NFP z ledna (za prosinec) let 2024 a 2023 se pohybovaly okolo 200 tisíc. To značí meziroční pokles zaměstnanosti v tomto ukazateli o 70 %. Tato pozorování potvrzuje i zpráva BLS. V roce 2025 přibylo celkem 584 tisíc pracovních míst, zatímco v roce 2024 to bylo 2 miliony.
- Významnou roli hrají i revize dat. Údaj za říjen byl revidován směrem dolů o 68 tisíc pracovních míst, za listopad pak o 56 tisíc. Znamená to, že ekonomika vytvořila přes 100 tisíc méně pracovních míst, než si trh myslel ještě před měsícem. Zároveň to ukazuje na systematické nadhodnocování předběžných údajů o zaměstnanosti.
- Většina pozornosti se tradičně soustředí na relativně jednoduchý ukazatel nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti v prosinci 2025 klesla ze 4,5 % na 4,4 %, což by mělo naznačovat zlepšení situace na trhu práce. Tento závěr je správný, ale přehlíží důležitý detail. BLS používá různé agregované ukazatele nezaměstnanosti – oficiální míra nezaměstnanosti odpovídá agregátu „U-4“, který zahrnuje nezaměstnané a „odradené pracovníky.“
- Širší ukazatel „U-6“, který zahrnuje i osoby nucené pracovat na částečný úvazek, dosáhl v říjnu 8,7 % a v prosinci zůstává na úrovni 8,4 %.
- Skutečným „slonem v místnosti“ amerického trhu práce zůstávají všechny formy dočasné práce, označované jako „Gig-ekonomika.“
- Podle údajů tento typ zaměstnání vzrostl v roce 2025 o celých 980 tisíc. Tento růst však není rovnoměrný a – jak uvádí zpráva – je téměř celý soustředěn do druhé poloviny roku 2025.
- Fenomen gig práce zároveň vysvětluje relativně nízký počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Systém podpory je v USA velmi omezený a závislý na formálních požadavcích, které se liší dle jednotlivých států. Výsledkem je, že mnozí lidé přijímají dočasné nebo částečné pracovní úvazky, čímž úplně obcházejí neefektivní či nedostatečný systém podpory.
- Tézi o napjatém trhu práce podporují také data o pokračujících žádostech o podporu. Ta opět překonala očekávání a vzrostla na 1,19 milionu. V kombinaci s klesajícím počtem prvotních žádostí to znamená, že lidé, kteří se do systému dostanou, zůstávají nezaměstnaní déle.
- Nejvíce otazníků vzbuzují údaje o zaměstnanosti v soukromém sektoru. Růst zde činil pouze 37 tisíc oproti očekávaným 64 tisícům. To by naznačovalo, že navzdory vládnímu shutdownu a hromadnému propouštění úředníků byl veřejný sektor hlavním tahounem trhu práce. Tuto hypotézu však zpráva BLS nepotvrzuje.
- Důležité je, že problém nezaměstnanosti nedopadá na všechny skupiny obyvatel stejně. Naopak – nejvyšší nezaměstnanost panuje mezi mladými lidmi. U teenagerů dosahuje 15,7 %, u věkové skupiny 16–24 let pak 10,4 %.
- Odvětví s nejvyšším nárůstem zaměstnanosti v prosinci jsou maloobchod a gastronomie. To však neznamená, že tato odvětví jsou v dobré kondici – ve skutečnosti právě v těchto sektorech došlo k největší ztrátě pracovních míst v ročním srovnání. Trvalejší růst vykazuje sektor péče a zdravotnictví.
Při pohledu na celý vývoj trhu práce za poslední rok, zejména jeho závěr, lze vysledovat řadu pesimistických závěrů:
- Shoda mezi analytiky a komentátory je, že trh práce zůstává relativně silný – přestože nezaměstnanost je nejvyšší za posledních téměř 10 let (s výjimkou období pandemie COVID).
- Ani tato hodnocení však neodrážejí skutečný stav kvůli rozšířenému částečnému zaměstnání, které sice generuje příjmy, ale neumožňuje samostatnou existenci.
- Situace mladých lidí na trhu práce se z problematické mění v dramatickou.
- Trendy v zaměstnanosti odrážejí stárnutí americké populace – stále větší část ekonomiky se soustředí na péči o starší občany. Vedle investic do umělé inteligence jsou zdravotní a pečovatelské služby hlavním přispěvatelem růstu HDP v USA.
- Současná trajektorie úrokových sazeb v USA nereflektuje reálný stav trhu práce. Manévrovací prostor Fedu se navíc zmenšuje kvůli proinflačním opatřením prezidentovy administrativy (např. cla) a dopadům umělé inteligence na pracovní trh.
Ekonomický kalendář: Klidný začátek zajímavého týdne
Ranní shrnutí (12.01.2026) – Jerome Powell vyšetřován; napětí v Íránu a Grónsku v pozadí 🚨
Ranní komentář: SanDisk, Micron a zhodnocování loňských notebooků, turbulence u zbrojovek, růst InPost
US OPEN: Investoři zůstávají opatrní tváří v tvář nejistotě
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.