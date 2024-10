DE40: DAX zůstává v klíčové technické zóně 💡

DAX během úterní seance klesl o 0,33 %.

Analytici HSBC snížili hodnocení Heidelberg Materials

Goldman Sachs zvyšuje své doporučení pro akcie Aroundtown

Obecná situace na trhu:

Úterní seance na evropských akciových trzích přináší smíšené nálady investorů. Německý DAX aktuálně klesá o 0,33 %. Britský FTSE 100 klesl o 0,6 %. Francouzský CAC40 přitom přidává 0,16 %. DAX testuje klíčový bod podpory stanovený 50denní EMA. Pozornost investorů se dnes obrací ke korporátním zprávám a plánované debatě Harris-Trump v USA.

Volatilita je v současnosti pozorována na širokém evropském trhu. Zdroj: xStation

Německý benchmark DE40 se během úterní seance obchoduje o 0,57 % níže a aktuálně testuje klíčovou úroveň podpory stanovenou 50denním EMA (modrá čára na grafu). Dynamický průlom těchto zón by teoreticky mohl otevřít cestu dalším poklesům směrem ke 100dennímu a 200dennímu EMA (fialové a zlaté křivky na grafu). Klíčovým bodem odporu však zůstává lokální vrchol v pásmu 19 000 bodů. Zdroj: xStation

Zprávy:

Analytici HSBC snížili svá doporučení pro Heidelberg Materials (HEI.DE) na „neutrální“ rating z předchozího „nákupu“. Cílová cena byla stanovena na 109 EUR. Akcie společnosti aktuálně ztrácejí 1,5 %.

Goldman Sachs zvýšila své doporučení pro akcie Aroundtown (AT1.DE) na rating „buy“. Cílová cena byla stanovena na 2,90 EUR za akcii. Akcie společnosti aktuálně posilují přes 9 %.

Akcie společnosti se obchodují na nejvyšších úrovních od března 2023. Zdroj: xStation

Akcie španělské společnosti Rovi (ROVI.ES) klesly o 5,5 % poté, co fond CVC zůstal jediným zájemcem o společnost. CVC pokročila jednání o koupi většinového podílu ve španělské smluvní farmaceutické společnosti poté, co ostatní zájemci odstoupili. Dohoda by mohla ocenit operaci na více než 3 miliardy eur, což je méně než referenční cena 3,5 miliardy eur oznámená na začátku tohoto roku.

Silné finanční výsledky společnosti Oracle (ORCL.US) včerejšího dne pohánějí evropské IT společnosti. SAP (SAP.DE) je aktuálně o více než 1 % vyšší. Údaje americké společnosti by mohly signalizovat, že poptávka po umělé inteligenci nadále pohání cloud computing.

Další novinky od jednotlivých společností DAX. Zdroj: Bloomberg Financial LP