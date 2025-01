DE40 dosáhlo nového historického maxima 📈

Evropské indexy zotavily ztráty ze začátku měsíce a dosahují nových maxim 🔔

Evropské trhy zažívají silnou první polovinu týdne a nabírají na síle, protože obavy investorů z počátečních ekonomických rozhodnutí Trumpovy administrativy polevují. Zatímco nový americký prezident zdůrazňuje, že EU bude rovněž podléhat clům, závazná rozhodnutí zatím zahrnují pouze přezkum obchodní politiky.

Tato situace podporuje evropské indexy, které tento týden pokračují ve svém růstu v čele s německým DAX. Samotný index STOXX Europe 600 tento týden vzrostl o 2,7 % a dosáhl tak nového historického maxima (ATH). Od začátku roku 2025 se hodnota indexu zvýšila již o 4,2 %.

Stojí za zmínku, že takové pohyby vystavují evropské trhy potenciálním rizikům, pokud se zhmotní silný tarifní scénář – scénář, který investoři nacenili během první poloviny ledna. Vzhledem ke struktuře EU-U.S. obchodu, 10% clo by mohlo mít za následek 30% pokles exportu, zatímco 25% clo by mohlo způsobit pokles exportu až o 70 %, podle odhadů Bloombergu. To by mělo dopad na HDP EU o 0,7 % až 1,5 %.

Zavedení cel by nejvíce zasáhlo německou ekonomiku, nejvýraznější dopady by se projevily ke konci roku. V následujících čtvrtletích by mohl být účinek cel zmírněn nahrazením produktů dovážených z USA, což by EU umožnilo reagovat vlastními tarify. Tento výhled aktuálně podporuje viditelný růst na německém trhu, který těží ze snížené pravděpodobnosti tarifů ve srovnání s postavením na trhu před inaugurací.

Dopad 25% cla na HDP podle zemí. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Situace na indexu DAX

DAX dnes vzrostl o 0,82 % na 21 400 bodů a dosáhl nových rekordních maxim. Od začátku roku DAX získal celkem 6,44 % a vymanil se z úrovní kolem 20 000 bodů. Za poslední rok index zaznamenal podobné nebo větší zisky 16krát. Následující den se zvýšila 10krát, v průměru o 0,54 %, a klesla 6krát, v průměru o 0,83 %.

Mezi největší zisky patří Adidas (ADS.DE) a Siemens Energy (ENR.DE), které vzrostly o 6,55 %, respektive 7,70 %. Mezitím nejvíce dnes v indexu DE40 ztrácejí Bayer (BAYN.DE) a Zalando (ZAL.DE), které klesly o 2,50 % a 1,90 %. K dnešním ziskům přispívá celkem 24 společností, zatímco zbývajících 16 zaznamenává mírný pokles.

Z fundamentálního pohledu zůstávají ocenění německých společností výrazně nižší než u amerických akcií v indexu S&P 500. Ani ta však nejsou na nízkých úrovních. Index DAX se obchoduje s poměrem ceny k zisku (PE) 17,8 a 16,1 pro odhadované zisky pro nadcházející rok. Pro srovnání, americké společnosti v indexu S&P 500 se aktuálně obchodují s poměrem PE kolem 28-29. Dividendový výnos pro DAX činí za posledních 12 měsíců 2,63 %.

Zdroj: xStation 5