Krypto novinky: Bitcoin ztrácí na začátku týdne 📉 Ethereum klesá o 5 %

Globální trhy vstoupily do pondělní seance ve smíšené náladě. Futures na Wall Street klesají, zatímco index volatility CBOE (VIX) roste o více než 1,5 % po prudkém propadu z minulého týdne. Americký dolar posiluje, protože investoři znovu vyhodnocují dopady Jackson Hole na měnovou politiku Fedu.
Výběr zisků po páteční euforické rally tlačí kryptoměny dolů:
Bitcoin klesl z přibližně 118 000 USD před víkendem na necelých 112 000 USD v pondělním obchodování.
Ethereum se propadlo o více než 5 % pod hranici 4 600 USD, a to navzdory pozitivním ETF přítokům. Pokles následuje po dosažení nových historických maxim v minulém týdnu.
Tento týden přinese několik klíčových amerických makrodat, na která mohou kryptoměny citlivě reagovat.
Podle poradce Donalda Trumpa Baileyho je „kryptoměnový bear market“ stále otázkou let. Navzdory pozitivním komentářům k sektoru zůstávají trhy nejisté ohledně budoucí dynamiky. Pravidelné zprávy o prodejích Bitcoinu tzv. „velrybami“ navíc přinášejí jak přímý prodejní tlak, tak nejistotu ohledně pokračování širší kryptorally.
Grafy Bitcoinu a Etherea (D1)
Bitcoin pokračuje ve střednědobém uptrendu, ale čelí novým překážkám. Cena nedokázala prorazit nad 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA50, oranžová linie), který nyní funguje jako klíčová rezistence. V důsledku toho se BTC obchoduje poblíž průměrné nákupní ceny krátkodobých držitelů (STH Realized Price), která se aktuálně pohybuje okolo 109 000 USD. Zóna 110 000 USD je tak pro dnešek kritickou úrovní supportu.
Zdroj: xStation5
Ethereum se obchoduje v rámci rostoucího cenového kanálu, jehož spodní hranice se nachází poblíž 4 100 USD. Průraz pod tuto úroveň by mohl spustit hlubší korekci. Prozatím, navzdory výběru zisků po nedávných růstech, zůstává trend rostoucí. Paradoxně by konsolidace Bitcoinu mohla podpořit zájem o Ethereum – dnes jsou však poklesy patrné napříč celým trhem rizikových aktiv.
Zdroj: xStation5
ETF přítoky do Bitcoinu a Etherea
Aktivita ETF při akumulaci Bitcoinu se výrazně zpomalila. Minulý pátek byl zaznamenán čistý odliv přes 20 milionů USD, přičemž hlavním prodejcem v posledních seancích byl BlackRock. Naproti tomu Ethereum přilákalo více než 300 milionů USD v čistých přítocích během posledního obchodního dne týdne. V této fázi trhu se zdá, že investoři jsou ochotnější zaujímat odvážnější pozice v Ethereu s nadějí na vyšší krátkodobé výnosy. Bitcoin mezitím stále bojuje s udržitelným proražením nad hranici 120 000 USD.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P, XTB Research
