DE40: Evropské trhy rozšiřují pokles

- Evropské trhy rozšiřují poklesy, k čemuž přispívá zklamání z očekávání vývoje sazeb v USA
- Španělská inflace vychází horká
- Čínský průmysl zklamal
- HDP EU v souladu s očekáváním
- Siemens Energy stoupá díky větrným turbínám a výhledům na datová centra
Poslední seance týdne přináší prohloubení poklesů na evropském trhu. Nedávné komentáře FOMC v USA zmařily naděje trhu na prosincové snížení sazeb, což se odráží na globálních trzích. Lídry poklesů v Evropě jsou Polsko a Německo. Kontrakty DAX40 ztrácejí více než 1 %. O něco méně, ale také zhruba o 0,7 %, klesají ceny kontraktů SPA35, ITA40 a UK100. Francouzský akciový trh si vede lépe, CAC40 klesl přibližně o 0,4 %. Švýcarsko je v polovině seance mírně v plusu.
Zdroj: Bloomberg Finance Lp
Trh je pod širokým tlakem. V rámci indexu DAX zaznamenávají největší poklesy technologické a farmaceutické společnosti. Za nimi následují maloobchodníci, služby a distributoři. Průmyslové společnosti jsou aktuálně v mírném plusu.
Makroekonomické údaje:
- Údaje o inflaci ze Španělska stále naznačují výrazný růst cen. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,7 % a meziroční inflace vzrostla na 3,1 %.
- Hospodářský růst z Evropské unie se ukázal být v meziročním srovnání mírně nad očekáváním. Mezičtvrtletně ekonomika EU vzrostla o 0,2 %. Obchodní bilance má rovněž rostoucí tendenci. Po skončení zasedání vystoupí představitel ECB Philip Lane, který se bude věnovat měnové politice.
- Mimo Evropu se ekonomická situace zdá být mnohem slabší. Čína, jeden z klíčových obchodních partnerů Evropy, zaznamenává slabý růst průmyslové výroby, jejíž dynamika zůstává v klesajícím trendu.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena prodlužuje včerejší pokles a zastavuje se v zóně odporu kolem úrovně FIBO 61,8 poslední vzestupné vlny. Nejdůležitějším úkolem pro kupující bude zabránit kurzu překročit 23 800 bodů, aby se zabránilo prohloubení korekce. V případě neúspěchu může další pokles dosáhnout úrovně 23 500-23 300 bodů, kde se nacházejí další zóny podpory. Základním scénářem je přechod do konsolidace a vyčkávání na cenový impuls v zóně 24 400-23 800 bodů.
Firemní novinky:
- Siemens Energy (SIE.DE) - součást skupiny Siemens zodpovědná za energetické systémy v dnešní seanci roste až o 8 %. Za růstem stojí výborné prognózy týkající se větrných turbín a poptávky ze strany datových center.
- Bechtle (BC8.DE) - Německá IT společnost zveřejnila čtvrtletní výsledky, které překonaly očekávání investorů ohledně zisku EBIT. Ocenění společnosti roste o více než 10 %.
- Allianz (ALV.DE) - Finanční skupina zveřejnila velmi dobré výsledky a také zvýšila svůj výhled na konec roku. Ocenění společnosti vzrostlo o více než 1 %.
- Richemont (CFR.CH) - Módní společnost zveřejnila velmi dobré výsledky, včetně 14% nárůstu čtvrtletních tržeb. Společnost si polepšila o celých 6 %.
