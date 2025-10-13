DE40: Evropské trhy se zotavují z korekce

- Evropské trhy se zotavují z předchozí korekce, a to především díky zmírnění rétoriky Donalda Trumpa vůči Číně.
- Evropské trhy se zotavují z předchozí korekce, a to především díky zmírnění rétoriky Donalda Trumpa vůči Číně.
- Evropští farmaceutičtí výrobci se snaží obejít cla.
- Akcie automobilek rostou navzdory obtížné situaci.
- Sestavení nové francouzské vlády uklidňuje část investorů.
Týden na evropských akciových trzích začíná jednoznačně růstem. Většina hlavních indexů v západní Evropě zaznamenává solidní odraz, který lze interpretovat jako korekční růst po minulém týdnu plném poklesů. Německý DAX spolu s francouzským CAC40 a italským FTSE MIB přidávají po otevření v průměru přes 1 %.
Ačkoliv se dnes nečekají zásadní makroekonomická data, trh zaznamenává výrazné pohyby cen. Je patrné, že evropští investoři znovu reagují především na dění za Atlantikem – tentokrát však v pozitivním duchu. Donald Trump výrazně zmírnil svou politiku a prohlášení týkající se obchodní války s Čínou, což znatelně ulevilo napětí na trzích. Další impulz přinesla Francie, kde byla mimořádně rychle sestavena nová vláda. Částečné řešení politického patu snižuje nejistotu a přináší investorům alespoň malý důvod k optimismu.
Zdroj: Bloomberg Terminal LP
Růst se týká celých sektorů. Mezi dnešními lídry v Evropě najdeme automobilky, farmaceutické firmy a široce definovaný IT sektor.
DE40 (D1)
Zdroj: Xstation5
Graf ukazuje, že po odrazu od úrovní posledního historického maxima index krátkodobě prolomil střednědobé a dlouhodobé trendové linie (oranžová a červená), avšak rychlý návrat nad ně potvrdil jejich technický význam. Aktuálně se obchodování nachází v oblasti 23,6% FIBO návratu poslední růstové vlny – klíčového bodu odporu/podpory. Pro udržení pozitivního scénáře je nutné udržet úroveň odporu kolem 24 380 bodů. Jeho prolomení by mohlo otevřít cestu ke korekci směrem k 24 100 bodům. RSI se drží v neutrální zóně, což signalizuje vyvážený sentiment.
Firemní zprávy:
-
SUESS MicroTec (SMHN.DE) – výrobce polovodičových zařízení roste o více než 13 % po pozitivním doporučení od investiční banky.
-
Farmaceutické společnosti nabídly dodávky/slevy pro americký zdravotnický systém výměnou za výjimky z cel. Reakce akcionářů jsou smíšené. AstraZeneca (AZN.UK) klesá o přibližně 1 %, Sanofi (SNF.FR) roste o 0,5 %, Novo Nordisk (NOVOB.DK) klesá o 2 %.
-
PSI Software (PSAN.DE) – výrobce softwaru pro energetické společnosti roste o 34 % díky oznámenému převzetí ze strany soukromého fondu. Jedná se o pokračování růstu z minulého týdne, kdy akcie přidaly již 38 %.
-
Automobilky navzdory slabým fundamentům rostou napříč Evropou. BMW(.DE) přidává 1,7 %, Stellantis (STLAM.IT) 2,3 %.
-
Theon International (THEON.NL) – řecký výrobce nočního vidění oznámil akvizici podílu ve francouzském partnerovi. Akcie rostou o více než 8 %.
