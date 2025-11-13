Google a jeho potíže v Evropě

Společnost Alphabet Inc., známá spíše jako Google, se opět ocitla v hledáčku evropských regulátorů. Evropská komise ve čtvrtek oznámila, že zahajuje vyšetřování vůči Alphabetu, který je podezřelý z porušení tzv. zákona o digitálních trzích (Digital Market Act).
Firma je obviněna z toho, že ve výsledcích vyhledávání zvýhodňuje publikace subjektů, které jsou s ní obchodně propojené. Zástupci Unie zdůrazňují, že hlavním cílem této regulace je chránit hospodářskou soutěž a zajistit, aby menší distributoři obsahu nepřicházeli nespravedlivě o své příjmy.
Unie má na uzavření vyšetřování lhůtu 12 měsíců. Google může čelit pokutě až do výše 10 % svých celosvětových tržeb, což by mohlo znamenat sankci v řádu několika desítek miliard eur.
Za zmínku stojí, že nejde o první významný postih. Jen za poslední rok obdržel Google pokuty v celkové výši 9,5 miliardy eur. Nejnovější z nich, z letošního září, činila 3 miliardy eur a týkala se neférového zvýhodňování vlastních technologií a reklamních služeb.
Komentátoři očekávají, že tento krok dále zhorší vztahy mezi Unií a Spojenými státy. Prezident Trump se k předchozím pokutám vyjádřil jako k „diskriminačním.“ Neochota nové americké administrativy vymáhat dodržování místních zákonů americkými korporacemi se nepochybně znovu dostane do centra pozornosti, pokud Unie dospěje k závěru, že Alphabet skutečně porušil zákon a udělí mu příslušné sankce. V případě maximální pokuty – při předpokládaných ročních globálních tržbách Alphabetu ve výši 400 miliard dolarů – by sankce mohla dosáhnout až 34 miliard eur. V polovině obchodní seance akcie Alphabetu klesají přibližně o 2,5 %.
GOOGL.US (H1)
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Siemens po výsledcích: Co se pokazilo?
US100 posiluje o 1,5 % 📈
Od října trpí více než 40 milionů Američanů nedostatkem potravin – co to znamená pro trh?
Denní shrnutí – Vláda zůstává paralyzovaná, trh klesá, kryptoměny se zotavují
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.