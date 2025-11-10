Od října trpí více než 40 milionů Američanů nedostatkem potravin – co to znamená pro trh?

Vláda Spojených států amerických je v současné době v důsledku sporu o rozpočet uzavřena, což je nejdelší uzavření v historii USA. Překonalo tak předchozí 35denní uzavření, ke kterému došlo rovněž za vlády Donalda Trumpa. Ekonomické, finanční a sociální dopady se v ekonomice stále více rozšiřují.
Nejnovější krizí vyplývající z uzavření vlády je problém s financováním programu „SNAP“ neboli „Supplemental Nutrition Assistance Program“ (program doplňkové výživové pomoci). Tento program funguje jako dotace na nákup potravin pro Američany, kteří se nemohou sami uživit. V současné době program pokrývá 42 milionů lidí, což představuje asi 12 % populace USA.
Program mohl po určitou dobu fungovat díky rezervám, ale ty jsou již vyčerpány. Důsledky zastavení financování jsou mnohem závažnější než to, že se velká část populace ocitne pod hranicí životního minima. Program SNAP je hluboce zakořeněnou součástí americké ekonomiky a společnosti. Je působivé, že program SNAP je jedním z nejúčinnějších programů svého druhu v USA i ve světě.
- Ročně stojí asi 100 miliard dolarů, ale každý dolar z tohoto programu generuje odhadem 1,5–1,8 dolaru v ekonomické aktivitě.
- Kromě toho každá miliarda dolarů může udržet přibližně 13 500 pracovních míst.
Dopady pozastavení programu se projeví v celé ekonomice. Prvními oběťmi budou samozřejmě osoby, na které se program vztahuje. Druhým dopadem budou postiženy společnosti a maloobchodní prodejny, které v rámci programu SNAP skutečně nakupovaly. Jedná se hlavně o společnosti Walmart a Kroger. Platby v rámci programu SNAP představují několik procent všech výdajů na potraviny v USA. Jen pro společnost Walmart to znamená pokles tržeb o více než 1,5 miliardy dolarů měsíčně.
Výrazné snížení tržeb v maloobchodních prodejnách povede k propouštění a vytvoří spirálu hospodářského poklesu v mnoha komunitách. Stejný jev bude také vyvíjet tlak na státní rozpočty. Nejchudší státy, kde je ekonomická situace již nyní špatná, pocítí dopady těchto událostí mnohem citelněji.
Od té doby, co trh začal zohledňovat pozastavení plateb SNAP, Walmart ztratil více než 7 % své hodnoty (více než 57 miliard dolarů kapitalizace) a Kroger ztratil podobnou částku.
WMT.US (H4)
Zdroj: xStation5
Bližší pohled na statistiky a politické postoje jednotlivých států a stran v USA odhaluje určitou formu zásadní dysfunkce amerického systému a pomáhá pochopit, proč shutdown pokračuje navzdory zjevným a stále závažnějším ekonomickým důsledkům.
Republikánská strana, která v současné době ovládá nejvýznamnější úřady v USA, se především zasazuje o boj proti většině forem sociálního zabezpečení. Každý den, kdy nejsou vypláceny dávky a dotace, je pro republikány úspěchem sám o sobě.
Mnohým komentátorům, zejména mimo USA, uniká skutečnost, že zmíněná sociální podpora závisí hlavně na chudých státech, které jsou převážně republikánské. Státy hlasující pro demokraty jsou v průměru mnohem bohatší a méně závislé na dávkách a vlády těchto států mají k dispozici řadu rezerv a iniciativ namísto plateb SNAP.
US100 posiluje o 1,5 % 📈
Denní shrnutí – Vláda zůstává paralyzovaná, trh klesá, kryptoměny se zotavují
US OPEN: Trh na konci týdne dále klesá
Venezuela: Co by znamenala změna moci pro ceny ropy?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.