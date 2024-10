DE40: Nárůst akcií Mynaric o 22 %; DAX si drží zisky i přes slabá data ZEW

Německý DAX během úterní seance posiloval

Obecná situace na trhu:

Úterní seance na evropských akciových trzích přináší lepší náladu investorů. Německý DAX aktuálně získává 0,47 %. Britský FTSE 100 přidává 0,72 %. Francouzský CAC40 zároveň přidává 0,51 %. DAX jako celek zůstává nad klíčovým bodem podpory stanoveným 50denním EMA. Pozornost investorů se dnes obrací na data z USA, konkrétně na zprávu o maloobchodních tržbách a průmyslové výrobě za srpen. Německý ekonomický sentiment ZEW přišel o 3,5 vs. 17 oček. a dříve 19.4. Ekonomové ZEW uvedli, že naděje na rychlé zlepšení ekonomické situace v Německu viditelně mizí.

Volatilita je dnes vidět na širokém evropském trhu. Zdroj: xStation

Německý benchmark DE40 se během úterní seance obchodoval téměř o 0,17 % níže. Index založený na futures se nicméně nadále drží nad důležitou úrovní podpory stanovenou 50denním EMA (modrá křivka na grafu). Dynamický průlom těchto zón by teoreticky mohl otevřít cestu dalším poklesům směrem k 100dennímu EMA a 200dennímu EMA (fialové a zlaté křivky na grafu). Klíčovým bodem odporu naopak zůstává lokální vrchol v pásmu 19 000 bodů. Zdroj: xStation

Zprávy:

Akcie společnosti SUESS MicroTec (SMHN.DE) na začátku úterní obchodní seance získávají více než 12 % poté, co Jefferies zahájil analytické pokrytí společnosti s ratingem „buy“ a cílovou cenou 76 EUR (aktuální tržní cena je EUR 60). Dodavatel polovodičů lze popsat jako „skrytý klenot,“ napsala analytička Jefferies ve svém doporučení k nákupu zveřejněném v úterý. V dodavatelském řetězci Nvidie a v oblasti umělé inteligence (AI) zaujímá společnost v Evropě unikátní postavení. Zástupce Jefferies odkázal na vícevrstvou nabídku společnosti v segmentu Chip on Wafer on Substrate (COWOS), který tvoří asi třicet procent tržeb společnosti.

Společnost Mynaric AG (M0YN.DE) oznámila pokrok v sériové výrobě svého laserového komunikačního systému CONDOR Mk3, který překonal předchozí zpoždění výroby a problémy s dodavatelským řetězcem. Dodávky budou uskutečněny v rámci programu tranše 1 agentury pro rozvoj vesmíru. Společnost aktivně hledá další kapitál pro udržení provozu a rozšíření výroby. Mynaric posiluje svou pozici na trhu tím, že se účastní několika velkých vesmírných komunikačních programů a vyvíjí kvantové komunikační technologie s vládní podporou. Akcie společnosti aktuálně rostou o více než 22 %.

Suedzucker (SZU.DE) včera snížil prognózu zisku a poukázal na vyšší očekávání ohledně sklizně v Evropské unii, která zvýší množství cukru na trhu.

Největší evropský výrobce cukru nyní očekává ve fiskálním roce 2024/25 příjmy mezi 9,5 miliardami a 9,9 miliardami eur, přičemž dříve se očekávalo, že se bude pohybovat mezi 10 až 10,5 miliardami eur. Základní zisk se bude pohybovat mezi 550 miliony a 650 miliony eur ve srovnání s rozsahem 900 milionů až 1 miliarda eur. Dnešní snížení ratingu Warburgu na „prodejní“ rating posunulo akcie společnosti o 3,5 % níže.

Další novinky vycházející od jednotlivých společností v indexu DAX. Zdroj: Bloomberg Financial LP