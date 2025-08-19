DE40: Obranný průmysl pod tlakem, trh čeká na FED

Evropská seance začíná s očekáváním výsledků mírových jednání a zveřejněním zápisu z jednání FED. Reakce trhu je mírná.
DE40: -0,17 %
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
FRA40: +0,36 %
UK100: -0,14 %
EU50: +0,13 %
Na evropském trhu nejsou k dispozici žádné významné výsledky společností ani makroekonomické údaje, takže investoři čekají na další impuls, především od FED. Ve středu budou zveřejněny takzvané zápisy z jednání FOMC, které budou obsahovat záznam diskusí z posledního zasedání. Zápisy mohou v větší míře než prohlášení odhalit, co si kromě Jerome Powella myslí ostatní členové o výhledu úrokových sazeb. Z pohledu Fedu bude samozřejmě důležitější páteční ekonomické sympozium v Jackson Hole, kde hlavním bodem programu budou projevy Powella a dalších členů Fedu.
Včera se sešli představitelé vybraných evropských zemí a NATO s Donaldem Trumpem, aby pokračovali v mírových jednáních. USA deklarují ochotu poskytnout po skončení války záruky, zatímco představitelé EU/NATO se zasazují o další sankce.
Ekonomika a trhy EU jsou v současné době pod tlakem amerických cel, konkurence Číny, hrozeb ze strany Ruska a vnitřních problémů, včetně nízkého růstu a zadlužení. Vzhledem k ocenění se v současné době zdá, že investoři věří, že evropské společenství většinu těchto problémů překoná, ale zůstává otázkou, zda se tyto naděje ukážou jako oprávněné.
DE40 (D1)
Německý index se momentálně nachází uprostřed konsolidačního kanálu a vykazuje vzestupný trend. Trh ubránil trendovou linii na průměru EMA100, která v případě poklesů slouží jako silná podpora. Další překážkou, kterou musí index překonat, je historické maximum z minulého měsíce na úrovni 24757.
Zprávy ze společností:
Naděje na konec války sráží akcie obranných společností - Možnost ukončení nepřátelských akcí a snížení poptávky po zbraních a munici má negativní dopad na akcie evropských gigantů z obranného průmyslu. Rheinmetall (RHM.DE) klesá o více než 3 %. Dassault (AM.FR) ztrácí přes 2 %. BAE (BA.UK) také klesá o více než 2 %.
Stratec (SBS.DE) – Společnost zabývající se lékařskou diagnostikou zveřejnila zprávu za první pololetí roku 2025, kterou trh přijal velmi pozitivně. Tržby rostou a marže zůstávají stabilní, což vedlo k gap-up otevření a v současné době je nárůst ceny přes 3 %.
Merck KGaA (MKR.DE) - Další investiční banka snížila rating akcií biotechnologické společnosti. Ocenění reaguje poklesem o přibližně 1 %.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.