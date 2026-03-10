Sony bojuje s britskou žalobou za 2,7 mld. USD kvůli cenám v PlayStation Store 🎮

Sony se u londýnského soudu brání hromadné žalobě, která žádá přibližně 1,97 mld. GBP (2,7 mld. USD) za údajné předražování digitálních her a doplňků v PlayStation Store. Žaloba tvrdí, že kontrola nad digitální distribucí umožňuje vyšší ceny než u fyzických kopií.
Co žaloba tvrdí o PlayStation Store
Případ vede spotřebitelská aktivistka Alex Neill a byl podán u Competition Appeal Tribunal (CAT) jménem zhruba 12 milionů lidí ve Spojeném království. Sony je obviňováno ze zneužití dominantního postavení tím, že digitální hry a add-ony pro PlayStation lze kupovat a prodávat pouze přes PlayStation Store.
„Uzavřený“ ekosystém a tvrzení o 30% provizi
V přehledu žalobního návrhu publikovaném CAT se uvádí, že Sony omezuje distribuci třetích stran a účtuje provizi, která byla „z velké části nastavena na 30 %“ u nákupů v PlayStation Store. „Relevantní období“ je v dokumentu definováno od 19. srpna 2016 (do konečného rozsudku nebo urovnání).
Obrana Sony: náklady, konkurence a „free-riding“
Sony tvrdí, že do integrované platformy investovalo „roky a miliardy“ a že podobný model používají i konkurenti jako Nintendo či Microsoft Xbox. Zástupci Sony zároveň argumentují, že marže nejsou nepřiměřené a žaloba ignoruje náklady a hodnotu značky.
Časování procesu a širší tlak na „app store“ modely
V databázi CAT je uvedeno, že soudní proces začíná 10. března 2026 a má trvat přibližně 10 týdnů (včetně úvodního „reading week“). Reuters upozorňuje, že jde o třetí velký spotřebitelský spor proti Big Tech firmě, který se v Británii dostal k hlavnímu líčení od začátku roku 2025.
Rychlý pohled na akcie Sony
Americky obchodované akcie Sony (SONY) se v poslední seanci pohybovaly okolo 21,97 USD.
