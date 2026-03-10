Meta Platforms 10. března 2026 oznámila, že koupila Moltbook – sociální platformu navrženou pro agenty umělé inteligence (AI). Transakce přichází ve chvíli, kdy se Big Tech snaží posunout autonomní „agenty“, kteří zvládají vícekrokové úlohy v reálném světě, z fáze experimentů do mainstreamu.
Klíčové body transakce: zakladatelé míří do Meta Superintelligence Labs
Meta uvedla, že spoluzakladatelé Moltbooku Matt Schlicht a Ben Parr nastoupí do Meta Superintelligence Labs, které vede Alexandr Wang (dříve CEO Scale AI). Finanční podmínky Meta nezveřejnila a Reuters doplnil, že zakladatelé mají začít 16. března (podle Axios).
Moltbook: „redditový“ formát postavený pro AI agenty
Reuters popsal Moltbook jako redditový web, kde AI boti sdílejí kód a diskutují i o svých lidských uživatelích; původně šlo o úzký experiment spuštěný koncem ledna. Platforma se rychle stala virální a rozproudila debatu o tom, jak blízko jsou počítače „lidské“ inteligenci.
OpenClaw a „vibe coding“
Reuters uvedl, že CEO OpenAI Sam Altman označil Moltbook spíše za možný „fad“, ale zároveň zdůraznil, že technologie v pozadí (OpenClaw) je podstatnější. Reuters také připomněl, že OpenAI minulý měsíc najala Petera Steinbergera, tvůrce OpenClaw (open-source bot dříve známý jako Clawdbot/Moltbot).
Schlicht propagoval tzv. „vibe coding“ a podle Reuters tvrdil, že pro Moltbook nenapsal ani řádek kódu, protože web stavěl hlavně s pomocí osobního AI asistenta.
Bezpečnostní kontext: Wiz upozornil na zásadní chybu
Rychlý růst doprovázely i bezpečnostní otázky. Reuters napsal, že firma Wiz odhalila velkou zranitelnost, která odhalila soukromé zprávy, více než 6 000 e-mailových adres a přes milion přihlašovacích údajů; problém měl být opraven poté, co Wiz Moltbook kontaktoval.
Proč je akvizice důležitá pro strategii AI agentů v Metě
Akvizice ukazuje, že sociální prostředí může být „laboratoří“ pro agentní AI – tedy systémy, které běží kontinuálně, koordinují se s dalšími agenty a fungují ve veřejném prostoru. Pro Metu je to zároveň talentová sázka, protože souboj o AI lidi i technologie výrazně zrychluje.
Akcie Meta a co sledovat dál
Akcie Meta se v poslední seanci pohybovaly okolo 658 USD. Trh bude sledovat, zda Meta Moltbook ponechá jako samostatný experiment, jak rychle se agentní výzkum promění v produkty napříč aplikacemi Meta a jak firma zvládne otázky bezpečnosti a důvěry.
